Зарплаты учителей хотят повысить: нардеп сказал, когда и насколько

Зарплаты всех учителей увеличатся уже с 1 января 2026 года / © Freepik

Реклама

В Украине предлагают существенно повысить заработную плату для педагогов. Минимальная заработная плата учителей может возрасти на 50% уже с 1 января 2026 года , что доведет средний уровень оплаты труда до 30 тысяч гривен в месяц.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги Народа" Руслан Горбенко в эфире канала "Новости.LIVE".

Народный депутат подчеркнул, что, несмотря на важность профессии учителя для будущего страны, их текущие доходы недостаточны.

Реклама

«Сейчас средняя заработная плата учителя в Украине – это 15 тысяч гривен », – отметил Руслан Горбенко.

Он добавил, что с доплатами за дополнительную нагрузку, например управление классом или дополнительные учебные часы, эта сумма часто доходит до 20 тысяч гривен.

Горбенко подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны такое финансовое решение является важным шагом и «прорывом» для поддержки педагогов, даже если эти средства все равно не отвечают тому уровню, которого заслуживает профессия.

Нардеп раскрыл ключевые детали инициативы, отметив, что повышение будет касаться базового уровня оплаты труда.

Реклама

«Сейчас есть как раз предложение в этом году повысить денежное довольствие наших учителей на 50 процентов. То есть, это будет в среднем 30 тысяч гривен заработная плата учителя в Украине. Когда это произойдет? 1 января 2026 года», - заявил Руслан Горбенко.

Он уточнил, что повышается именно так называемая учительская минималка, а не только зарплата для преподавателей с большим опытом и стажем. Такое решение призвано поддержать всех работников образовательной сферы.

Напомним, в прошлом месяце правительство обновило условия выплаты премии и надбавки учителям . Согласно постановлению Кабмина, теперь ежегодную премию получат все педагоги.