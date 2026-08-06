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Зарплаты учителям +20%, а стипендии — вдвое: когда ждать повышения
В Украине на 20% повысят зарплаты учителей и вдвое увеличат стипендии.
С 1 сентября в Украине на 20% повысят заработную плату педагогов и вдвое вырастут студенческие стипендии. Еще более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на заседании правительства.
«С 1 сентября заработная плата педагогических работников вырастет на 20%, стипендии для студентов будут увеличены вдвое, а более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание», — отметил премьер.
Премьер поручил завершить все подготовительные мероприятия к началу учебного года и устранить вопросы, которые еще нуждаются в доработке.
Корецкий подчеркнул, что к 1 сентября все учебные заведения — а это более 25 тысяч — должны быть полностью готовы к новому учебному году.
«Наш приоритет №1 — безопасность детей и педагогов. Продолжаем строительство укрытий там, где это еще не сделано. Обеспечиваем общины школьными автобусами», — отметил глава правительства.
Кроме того, он поручил, что, несмотря на российские атаки на типографии и склады, ученики всех классов должны быть обеспечены учебниками в полном объеме.
Ранее беженка шокировала разницу в минимальных зарплатах в Украине и Германии.