Зарплаты украинцам пересчитают: стали известны новые размеры и даты

В Украине планируется существенный рост зарплат на 2024 год. Это может компенсировать подорожание и сыграть ключевую роль в дальнейшем экономическом развитии страны.

В бюджете на 2024 год правительство предусмотрело, что украинские работники в среднем будут получать 21 809 грн. Кроме того, реальная зарплата вырастет на 8,5 процента даже с учетом инфляции, если выплаты действительно достигнут указанного уровня. Это поможет компенсировать подорожание за последние годы.

Об этом рассказала руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Наталья Слинько, пишет OBOZ.UA.

Крупные украинские работодатели и международные компании часто повышают зарплаты на уровень инфляции или примерно на тот же уровень. Повышение минималки является частью роста средней зарплаты. Так ее увеличат с 6700 до 7100 грн в январе 2024-го и до 8000 грн в апреле следующего года.

Это будет значительным ростом зарплаты, который составляет около 20%. Правительство фактически заморозит ситуацию с поправками на рост цен до апреля, и уже в апреле ожидает значительный рост заработных плат.

По данным порталов по трудоустройству, средняя зарплата в Украине составляет 18542 грн. В то же время, в соседней Румынии, где зарплаты низкие по сравнению с Европейским Союзом, в среднем работникам платят 62 305 грн, что в 3,3 раза больше, чем в Украине. После окончания войны и вступления Украины в ЕС уровень зарплаты станет одним из главных вопросов. Это описывает масштабы трудового передвижения.

Ученая Людмила Черенько говорит, что традиционно доступная рабочая сила была преимуществом на рынке. В результате высококвалифицированные инженеры в Украине зарабатывали в разы меньше их коллег в ближайших странах ЕС. От этого следует отказаться.

"Если мы решим перейти на новую экономическую модель, в основу которой не будет заложена низкая оплата труда, – а именно таким должен быть путь, если мы идем в ЕС, – мы должны делать первые шаги", – говорит Черенько.

Напомним, ранее Кабинет министров улучшил прогноз роста реальной заработной платы украинцев 2023 и 2024 годов. По итогам 2023 года номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 18 527 гривен. В правительстве ожидают дальнейший рост зарплат украинцев и в 2024 году. Предполагается, что номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 21 809 гривен.

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