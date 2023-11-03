Зарплаты украинцев будут расти быстрее: правительство порадовало прогнозом

По оценкам Министерства экономики Украины, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников (брутто) составляла 14847 гривен, тогда как скорректированная на уровень потребительских цен она сократилась на 11,9%. В этом году номинальная среднемесячная зарплата вырастет более чем на 3,5 тысячи гривен.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2024 год, подготовленному ко второму чтению.

Так, по итогам 2023 года номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 18527 гривен, а номинальная зарплата, скорректированная на инфляцию, вырастет на 10,1%. При этом в прогнозе к первому чтению проекта госбюджета Минэкономики ожидал этот рост на уровне 5,2%.

"Учитывая меньшую ожидаемую потребительскую инфляцию, прогноз изменения реальной заработной платы повышен с плюс 5,2 процента до плюс 10,1 процента. Показатель ожидаемого уровня среднемесячной заработной платы на 2023 год в номинальном измерении был скорректирован в сторону увеличения до 8 гривен (на 409 грн больше по сравнению с первым чтением)", — отмечено в пояснительной записке.

Также в правительстве ожидают дальнейший рост зарплат украинцев и в 2024 году. Предполагается, что номинальная среднемесячная зарплата (брутто) составит 21809 гривен, а номинальная зарплата, скорректированная на инфляцию, вырастет на 8,5%. В предварительном прогнозе ожидаемый рост на 6,0%.

Напомним, в Украине за год средняя зарплата выросла на 10%. Рост выплат наиболее заметен в западных регионах страны (достигая пика в 23%) и центральных областях Украины (с увеличением до 17%). Относительно регионов, близких к линии фронта, наиболее значительным является Днепропетровская область.

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