Зарплаты украинских чиновников за первый год полномасштабной войны: журналисты составили рейтинг самых богатых

Зарплаты членов Кабинета Министров за первый год полномасштабной войны в Украине – на инфографике.

Декларации политиков и чиновников Украины показали, сколько, в частности, министры заработали за первый год войны. Так, самая высокая годовая зарплата была у министра обороны Алексея Резникова, которого уволили с должности в сентябре 2023 года. Глава Минобороны успел заработать 1 млн 262,7 тысячи гривен.

Инфографику и рейтинг украинских чиновников создало издание "Слово и дело".

Как напомнили авторы инфографики, зарплата министров состоит не только из оклада: могут начисляться надбавки, материальная помощь или оздоровительная помощь, оплата за командировку или отпуск.

Зарплаты украинских чиновников Фото: Слово и Дело

В тройке лидеров после Резникова в перечне отмечено:

министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, заработавшего за 2022 год 1 млн 249,5 тысяч гривен против 1 млн 66,7 тысяч годом ранее,

уже уволенного с должности министра спорта Вадима Гутцайта, заработавшего в 2022 году 1 млн 161 тысячу гривен, в 2021 году – 896,1 тысяч,

Сергей Шкарлет, бывший министр образования, в 2022 году получил 1 млн 132,9 тысячи гривен зарплаты против 902,4 тысячи в 2021-м.

Отметим, что уже эксминистр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин в 2022 году заработал 1 млн 28,2 тысяч гривен.

А Юлия Лапутина, которую уволили с должности министра по делам ветеранов 7 февраля 2024-го, заработала 1 млн 008,2 тысячи гривен в 2022 году и 752,4 тысячи в 2021-м.

Зарплата министра энергетики Германа Галущенко за 2022 год составила 1 млн 007,1 тысяч гривен, за 2021 год — 479,6 тысяч.

Премьер-министр Денис Шмигаль заработал 900,7 тысячи гривен в 2022 году и 697,9 тысячи в 2021-м.

А вот годовые зарплаты вице-премьера Ольги Стефанишиной и вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова – в нижней части рейтинга.

Добавим, что за первый год войны депутаты задекларировали 134 новых транспортных средств. Треть народных избранников во время войны, за 2022 год, войны обзавелась новыми авто и недвижимостью за миллионы гривен.

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