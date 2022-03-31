Зарплаты в Канаде 2022 года и все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Канаде 2022 года и все, что нужно знать беженцу из Украины

В Канаде проживает более 1,3 млн украинцев, это самая большая украинская община за пределами Украины. Недавно правительство Канады ввело новые миграционные программы для украинцев. На каких условиях можно проживать в Канаде, какие средние зарплаты в стране и уровень жизни, разбирался ТСН.ua

Как украинцам, бегущим от войны, попасть в Канаду?

17 марта 2022 г. в ответ на вторжение Путина правительство Канады, Министерство по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) ввело специальную программу ускоренного предоставления временного места жительства украинцам, ищущих убежища в Канаде. Программа называется "Разрешение на экстренные поездки Канада – Украина" (CUAET) и не имеет ограничений на количество получения заявлений для временного пребывания, разрешения на работу или учебу в стране в отличие от условий для ПМЖ или переселения в качестве беженца.

Что получают украинцы в Канаде

Программа CUAET позволяет украинцам и членам их семей любой национальности находиться на территории Канады в статусе временных резидентов в течение до 3 лет.

Временные резиденты получают 3-летнее разрешение на работу в Канаде, а также разрешение на обучение в любом учебном заведении страны.

Учащиеся начальной и старшей школы могут зарегистрироваться для обучения в школе и начинать ее посещать сразу по прибытии в Канаду.

Для получения высшего образования нужно только подать заявление на получение разрешения на обучение.

Программой CUAET могут воспользоваться украинцы, которые уже находятся, работают или обучаются в Канаде члены их семей из Украины, которые также уже находятся в Канаде. Они могут подать заявку на продление статуса туриста или разрешения на работу на три года. Они могут подать заявление, чтобы получить новое разрешение на работу или обучение или продлить имеющееся разрешение.

Как получить разрешение на пребывание в Канаде

Нужно подать онлайн-заявку на получение:

гостевой визе в Канаду и предоставить свои биометрические данные (отпечатки пальцев и фото).

одновременно с визой рекомендуется подать заявление на получение 3-летнего открытого разрешения на работу. Именно это разрешение дает право работать в Канаде.

весь процесс получения визы и разрешения на работу бесплатный.

Онлайн-заявку можно получить даже при отсутствии действительного паспорта. В таком случае Министерство по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады (Immigration, Refugees and Citizenship Canada), рассмотрев индивидуальные обстоятельства, само выдаст документ, который предоставит право на поездку в Канаду.

Украинцы и члены их семей освобождаются от вакцинации против COVID-19 для въезда в Канаду. Впрочем, они должны пройти карантин и тестирование, соблюдать все требования здравоохранения, касающиеся туризма.

Средняя заработная плата в Канаде в 2022 году

Согласно последним данным Статистической службы Канады, в начале 2022 года средняя заработная плата составляла 4802 канадских долларов, или 3769 американских или 112 317 грн га месяц. Нужно отметить средняя заработная плата в Канаде отличается в зависимости от профессии и региона страны. Чаще зарплаты в Канаде представлены за год, а не за месяц.

Минимальная заработная плата в Канаде в 2022 году

Минимальная заработная плата с учетом работы в течение 40-часовой недели составляет в зависимости от провинции и занятости от 2 033 до 2 773 канадских долларов, или соответственно от 1 595 до 2 176 американских долларов.

Какие налоги в Канаде?

Налоговая система Канады достаточно проста, хотя сами налоги сложно назвать низкими. Величина налогов зависит от отрасли, провинции, размера прибыли работника. Налоги на взимаются в том случае, если совокупный доход не превышает 7,5 тысяч канадских долларов.

В противном случае работники платят следующий налог в зависимости от размера оклада:

от 7 500 до 42 700 –15% дохода;

от 42 700 до 85 400 – 22% дохода;

от 85 400 до 132 400 – 26% дохода;

свыше 132 400 – 29% дохода.

Популярные и хорошо оплачиваемые профессии в Канаде

Средняя зарплата в Канаде для работников горнодобывающей сферы, нефтегазовой промышленности составляет около 65 тысяч канадских долларов в год.

Из-за большого количества разнообразных кафе, ресторанов, гостиниц, популярных, хотя не очень высокооплачиваемых в Канаде являются вакансии гостинично-ресторанного бизнеса. Ценится здесь профессия повара, зарплата которого будет зависеть от количества рабочих часов. Минимальная ставка – около 10-12 долларов в час для обычного повара и 20-25 долларов в час для шеф-повара.

Нужны в Канаде бухгалтера, зарплата которых зависит от квалификации. В среднем можно рассчитывать на 60 тысяч долларов в год в начале. А финансовые руководители могут получать около 120 тысяч долларов в год.

Средняя зарплата в Канаде для рабочих профессий механиков, сварщиков, сантехников составляет около 50 тысяч долларов в год.

Канада очень заинтересована в квалифицированном медицинском персонале. Особо нужными считаются хирурги, дерматологи, кардиологи, окулисты и врачи общей практики. Медицинский персонал наверняка один из самых оплачиваемых в стране. Так, семейный доктор зарабатывает около 170 тысяч долларов в год, хирург – до 250 тысяч, стоматологи и медсестры от 70-90 тысяч канадских долларов в год. Высокие заработные платы у гинекологов и урологов.

Но, в случае украинских переселенцев, не имеющих канадского гражданства, им придется долго подтверждать свой диплом посредством сдачи специальных экзаменов и платить за это большие деньги.

В сфере образования также дефицит кадров. Это касается учителей младших и старших классов, преподаватели колледжей и вузов. Хотя зарплата учителя в Канаде и не высокая – около 15 долларов в час, 60-79 тысяч долларов в год. У преподавателей колледжей и вузов будут иметь около 70-90 тысяч

Программисты наверняка одна из самых популярных профессий в Канаде. Начинающий в этой сфере получает всего 15 долларов в час, а зарплата квалифицированных работников – до 100 тысяч долларов в год.

Для украинцев без профильного образования могут предложить работу бурильщика скважин. После испытательного срока и обучения этой профессии. зарплата составит желающих принять участие в данных видах работ, составляет около 30-40 долларов в час. Минимальная зарплата строителя в Канаде около 20 тысяч долларов в год. Если у вас есть водительские права с разными категориями и опыт работы водителем от 5 лет, то можно стать дальнобойщиком. Средняя заработная плата дальнобойщика около 30 тысяч канадских долларов в год, а на собственном грузовике около 90 тысяч долларов.

Искать актуальные вакансии в Канаде можно на следующих сайтах:

eluta.ca;

monster.ca;

workopolis.com;

ca.indeed.com;

canadajobs.com.

Соискателю работы нужно помнить, что в большинстве случаев знания и квалификацию на бутие в Украине, в Канаде нужно подтверждать.

Как найти жилье в Канаде? Какая стоимость жилья

Поиск жилья может стать проблемой, если у вас нет знакомых в стране.

Размер жилья в Канаде измеряется количеством спален. Из недорогих вариантов на рынке представлены квартиры на цокольных этажах или чердачных помещениях и квартиры-студии – они обычно в 2-3 раза дешевле. Молодым семейным парам могут подойти и кондоминиумы, семьям с детьми следует обратить внимание на частные дома или таунхаусы в окрестностях города.

Ниже приводим средние цены на жилье в Торонто за месяц:

Квартира-студия – от 800 канадских долларов (или 600 долларов США).

Квартира с одной спальней – от 1200 канадских долларов (или 930 долларов США).

Квартира с двумя спальнями – от 1600 канадских долларов (или 1200 долларов США).

В Оттаве жилье значительно дешевле. Есть много предложений, которые в среднем за месяц обойдутся вам в следующую цену:

Квартира-студия – 400-700 канадских долларов (или 300-550 долларов США).

Квартира с одной спальней – от 600 до 1000 канадских долларов (или 460 – 770 долларов США).

Квартира с двумя спальнями – от 800 до 1200 канадских долларов (или 620 – 930 долларов США).

Во франкоязычном Монреале распространены следующие среднемесячные арендные платы:

Квартира-студия – от 450 до 700 канадских долларов (или 350 – 550 долларов США).

Квартира с одной спальней – от 600 до 900 канадских долларов (или 460 – 700 долларов США).

Квартира с двумя спальнями – от 700 до 1000 канадских долларов (или 540 – 770 долларов США).

В Ванкувере жилье считается одним из лучших в мире, а цены соответствуют этому статусу.

Ниже приводим средние цены на жилье в Ванкувере за месяц:

Квартира-студия – от 700 до 1000 канадских долларов (или 540 – 770 долларов США).

Квартира с одной спальней – от 900 до 1100 канадских долларов (или 700 – 850 долларов США).

Квартира с двумя спальнями – от 1000 до 1300 канадских долларов (или 770 – 1000 долларов США)

Советы по аренде жилья

В Канаде вам доступна аренда жилья как у корпораций, так и у частного владельца, при чем сотрудничество со вторым выгоднее, ведь физические лица чаще идут на уступки – и цену могут снизить и улучшить условия.

Жилье чаще всего сдается на полгода-год.

Как правило, стоимость коммунальных услуг входит в стоимость аренды. Доплачивать придется только за телефон, интернет и телевидение.

При подписании договора, арендодатель, скорее всего, попросит у вас справку о доходах или выписке от работодателя.

Имейте в виду, что согласно канадским законам дети должны жить в отдельной комнате. За этим следят и при регулярной проверке нарушителям выписывают существенные штрафы.

Спорные вопросы между арендатором и арендодателем решает организация Landlord and Tenant board.

Сайты для поиска жилья в аренду:

Транспорт в Канаде

Стоимость проезда на поезде зависит от расстояния, зоны, класса вагона и типа абонемента (количества билетов). Для детей младше 2 лет – проезд бесплатный, для детей до 14 лет – 50% стоимости в эконом-классе.

Купить билеты на поезда можно как на станциях, так и онлайн.

Восточное и западное побережья Канады связаны между собой как шоссе, так и железнодорожным сообщением, но в целом по стране удобнее передвигаться в автобусе, чем поездом.

Как передвигаться автобусом по Канаде

Канадские автобусы очень комфортабельны. Цена проезда зависит от компании-перевозчика, ниже мы приводим цены основных из них.

Торонто – Оттава – около 50$, 5 часов дороги

Монреаль – Оттава – около 25$, около 2,5 часов в пути.

Мобильная связь и интернет в Канаде

Мобильная связь в Канаде – довольно недешевое удовольствие.

Для длительного пребывания в Канаде достаточно много времени, лучше подумать о покупке телефона и прилагаемого к нему пакета услуг на месте. Один из нюансов канадской мобильной связи состоит в том, что купить местную сим-карту можно только вместе с покупкой телефона.

Главными канадскими операторами мобильной связи являются Rogers, Bell, Telus и их дочерние бренды – соответственно Fido, Solo и Kodoo, а также недавно появившаяся компания Windmobile.

Мобильная связь в Канаде возможна по контракту и по предоплате. Если купить контрактный пакет мобильной связи, то сначала нужно положить на депозит несколько сот долларов, затем купить по дешевке телефон и к нему контракт на несколько лет. Ежемесячно со счета будет сниматься плата за взимаемое соединение независимо от того, говорили ли вы телефоном или нет - 7 CAD.

Оплачивая связь по предоплате, можно выбрать разные тарифные планы и ежемесячно пополнять счет на определенную сумму. Но если вы по какой-либо причине не пополнили счет в конце месяца, то оставшаяся на счете сумма исчезнет, ​​и возможность совершать и получать звонки будет недоступна. Нужно будет подключаться снова и получать новый номер. Нужно сказать, что мобильные тарифы в Канаде являются одними из самых сложных в мире.

Средние цены на продукты в Канаде в 2022 году

Цены зависят от провинции

Курица (кг) 3 – 12 CAD или 3- 9 евро;

Свинина 6 – 30 CAD или 4-22 евро;

Замороженная рыба (кг) – от 20 CAD или 14 евро;

Свежая рыба (кг) – 25 CAD или 18 евро;

Молок (1 литр) 1.5 – 3 CAD или 1-2 евро;

Яйца (12 шт) от 2.5 CAD или 1,8 евро;

Масло (1 л) 1,5 CAD или 1 евро

Сливочное масло (450 г) от 3 до 5 CAD или 2-4 евро;

Твердые сыры (кг) - 25-30 CAD или 18-21 евро;

Макаронные изделия за 1кг – 2 CAD или 1,5 евро;

Яблоко, не ввозимое (кг) 2 - 3 CAD или 1,5-2 евро;

Бананы (кг) – 1.50 CAD или 1 евро;

Огурцы (кг) – 2 CAD или 1,5 евро;

Помидоры (кг) – 2 – 5 CAD или 1,5-3,6 евро;

Картофель (кг) – 2 CAD или 1,5 евро;

Батон (450 г) – 1.80 CAD или 1,3 евро;

Ржаной хлеб (400 г) – 2 CAD или 1,5 евро;

Готовый ланч – бокс около 9 CAD или 6,5 евро;

Готовая курица гриль от 8 CAD или 5,8 евро;

Сэндвич от 3 CAD или 2.2 евро.

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Молдове, Швейцарии и Канаде

Средняя заработная плата (в евро):

Польша: 683

Чехия: 974

Германия: 2 162

Словакия: 1 143

Румыния: 1 183

Венгрия: 1 189

Болгария: 332

Молдова:422

Швейцария: 6 352

Канада:3 472

Минимальная заработная плата (в евро):

Польша: 487

Чехия: 622

Германия: 437

Словакия: 605

Румыния: 500

Венгрия: 565, и для профессиональных работников: 735

Болгария: 550

Молдова:125

Швейцария: для неквалифицированных работников 2735-5177, для квалифицированных - 2310-4411

Канада: с 1470 по 2005.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в евро):

Польша: 412

Чехия: 419

Германия: 612

Словакия: 486

Румыния: 233

Венгрия:455

Болгария: 280

Молдова:65

Щвейцария:977

Канада: от 290 до 578

Цена картофеля (1 кг) в евро:

Польша: 0.3

Чехия: 0.58

Германия: 1.05

Словакия:0.78

Румыния: 0.48

Венгрия:0.58

Болгария: 0.56

Молдова:0.39

Щвейцария:2.77

Канада:1.5 евро.

Цена молока (1 л) в евро:

Польша: 0.51

Чехия: 0,62

Германия: 0,9

Словакия: 0,69

Румыния: 0,96

Венгрия:0,49

Болгария: 1.11

Молдова:0.69

Щвейцария:1.56

Канада:1.5 евро.

Цена подсолнечного масла (1 л) в евро:

Польша: 1.95

Чехия: 1.44

Германия: оливковое масло 0,5 л - 4,03

Словакия: 1.89

Румыния: 1.44

Венгрия:0.97

Болгария: 1.17

Молдова: 1.98

Швейцария:4.7

Канада: 1.1

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