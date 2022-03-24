Зарплаты в Молдове и средние расходы на жизнь на 2022 год: все, что нужно знать беженцу из Украины

Молдова с населением около 2,6 миллионов человек приняла более 365 000 беженцев, более трети из которых остаются на ее территории.ТСН.ua подготовил материал, в котором рассказывает о зарплатах, ценах на продукты в Молдове и дает советы беженцам.
По данным ООН по состоянию на 22 марта 2022 года из Украины уже выехало более 3 489 000 беженцев. Границу с Молдовой пересекли более 365 000 украинцев.
Как въехать в Молдову из Украины
Въехать в Молдову можно через четыре КПП на границе с Одесской областью. Молдова приняла решение пускать украинцев без загранпаспортов и сертификатов вакцинации только на основании внутренних документов, идентифицирующих личность. Дети в сопровождении взрослых могут пересекать границу со свидетельством о рождении. Автомобили также будут пропускать без зеленых карт, которые владельцы авто должны будут купить в Молдове в течение 24 часов с момента пересечения границы.
Права, которые получают украинцы, прибывающие в Молдову:
- Попросить убежище на любом пункте пересечения молдавской границы.
- Граждане Украины смогут находиться в Республике Молдова не более 90 дней в течение 180-дневного периода без получения статуса беженца.
- Работать в стране без получения права на временное пребывание
Куда обращаться, чтобы получить помощь украинским беженцам в Молдове?
Приют украинские беженцы могут попросить сразу после пересечения границы в любом отделении полиции или специально для этого созданных офисах Бюро Миграции и Приюта. Чтобы получить убежище, достаточно заполнить письменную форму.
Молдавские организации, которые помогают украинским беженцам.
- Создан Единый центр кризисного управления по оказанию помощи украинским беженцам.
- На портале DOPOMOGA.LIFE можно найти информацию о жилье, другие полезные советы.
- По телефону 022 911 500 можно связаться с частной клиникой Pediatrica за медицинской помощью беженцам из Украины.
Какие зарплаты в Молдове?
Согласно данным Минфина средняя заработная плата в Молдове в 2021 году составляла 9044 молдавских леев (MDL), что в эквиваленте составляет 502 долларов, или 422 евро или 13 655 грн.
С 1 января 2022 г. в Молдове возросла минимальная заработная плата. Сейчас она составляет 3100 молдавских леев (MDL) в месяц (около 125 евро).
Как получить работу в Молдове
Чтобы работать в Молдове не нужно получать право на временное пребывание и обращаться в Бюро по миграции и убежищу. Для получения работы достаточно подписать индивидуальный трудовой договор с работодателем. Для этого нужно предоставить работодателю идентификационный номер, присвоенный при пересечении границы и копию удостоверения личности. Работодатель обязан в течение пяти дней с момента устройства украинца на работу сообщить об этом Национальному агентству занятости.
Где найти работу в Молдове?
Искать работу можно как на общих сайтах работы, где можно выбрать нужную страну, в том числе и Молдову, так и на отдельных сайтах Молдовы. Список основных сайтов для поиска работы в Молдове:
https://ru.jooble.org/
https://www.delucru.md/ru/jobs/chisinau/
https://reuscan.tamas.pp.ua/berda/jak-znajti-robotu-v-moldovi.html
https://www.rabota.md/ru/
Что касается заработных плат, то работодатели, в основном, не публикуют в объявлениях информацию о заработных платах. Просят присылать резюме и обсуждать заработную плату в частном порядке.
Сколько стоит аренда квартир в Молдове?
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Кишиневе составляет около 65 евро в месяц. В других районах страны можно найти и по 20-30 евро. Есть много предложений по сдаче комнат в квартирах, по поиску сожителя в комнату, цены очень разные. Последние тенденции на рынке жилья – собственники не вывешивают стоимость квартир в объявлениях и просят обращаться за этой информацией в частном порядке.
Для тех у кого нет средств для оплаты жилья, в Молдове созданы центры размещения беженцев.
Более 70 центров временного размещения беженцев создано Национальным агентством социальной помощи по всей Молдове. 27 центров размещения находятся в Кишиневе. Федерация футбола Молдовы размещает и снабжает едой около 500 беженцев.
Мобильная связь и интернет в Молдове
Мобильный интернет и связь в Молдове представлены тремя операторами: Orange Moldova, Moldcell, Unite.
Услуги Orange выгодны, прежде всего, тем, что предлагают преимущества для звонков между клиентами внутри сети и специальный тариф для звонков на другие операторы сотовой связи. Unite – один из самых надежных операторов мобильной связи в стране, предлагающий своим клиентам услуги CDMA, 3G, LTE, а также мобильный интернет 3G и 4G+ со скоростью до 175 Мбит/с.
Транспорт в Молдове
Общественный транспорт в Кишиневе представлен автобусами, троллейбусами и маршрутками. Транспорт дешевый - как общественный, так и такси.
Цена на проезд в троллейбусе - 4 MDL (ок. €0,2). Платить нужно кондуктору. Карту-схему городских маршрутов можно посмотреть на сайте Fest.md. Часы работы троллейбусов: с 06:00 до 23:00. Автобусы и маршрутки дополняют троллейбусы по пригородным маршрутам. В часы пик автобусы всегда заполнены. Стоимость проезда на автобусе – 3 MDL (€0,15). Оплата производится только водителю, электронные проездные не предусмотрены. Маршруты работают с 06:00 до 21:00, интервал движения - один раз в 15 минут. Стоимость такси – в пределах евро, если ездить по центру. В городе не работают популярные сервисы Uber и Bolt, работает такси itaxi, которые можно вызвать через специальные приложения.
В Кишиневе функционируют три автостанции:
Северный автовокзал (Gara Auto de Nord), адрес: str. Calea Moşilor, 2/1 Chişinău;
Южный автовокзал (Gara Auto de Sud), адрес: Șoseaua Hînceşti 145, Chișinău;
Центральный автовокзал (Gara Centrala), адрес: Strada Mitropolit Varlaam 58, Chisinau.
Заказать билеты на международные автобусы можно на сайте Omio.
Полезные ссылки и контакты
0 800 015 27 — Горячая линия Бюро по миграции и убежищу (можно узнать количество мест в центрах для беженцев), для звонков из Молдовы;
+373 22 820 007 - Горячая линия Бюро по миграции и убежищу (можно узнать количество мест в центрах для беженцев), для звонков из Украины;
+373 22 259 717 - Пограничная полиция Республики Молдова, горячая линия;
+373 22 58 22 84 - Посольство Украины в Кишиневе;
+373 605 748 48 - Центр адвокатов по миграции;
Министерство внутренних дел в Молдове;
Помощь беженцам в Молдове;
Работа для беженцев;
Бесплатные обеды в Молдове для беженцев.
Средние цены на продукты в Молдове
- Бутылка или коробка с молоком (1 литр): 22 грн (14 MDL) 0.69 EUR
- Популярный желтый сыр (1 кг): 184 грн (115 MDL) 5,68 EUR
- Колбаса (1 кг): 232 грн (145 MDL) 7.20 EUR
- Вода (0,33 л бутылка) 13 грн (8.40 MDL) 0,42 EUR
- Кофе эспрессо 26 грн (16 MDL) 0,79 EUR
- Чизбургер (фастфуд) 39 грн (25 MDL) 1,24 EUR
- Свежий белый хлеб (500 г) 10 грн (6.50 MDL) 0.32 EUR
- Яйца (12 штук) 41 грн (26 MDL) 1.30 EUR
- Куриная грудка (1 кг) 110 грн (69 MDL) 3.40 EUR
- Яблоки (1 кг) 22 грн (14 MDL) 0.67 EUR
- Картофель (1 кг) 12 грн (7.50 MDL) 0.37 EUR
- Салат (1 головка) 25 грн (16 MDL) 0.79 EUR
- Рис белый (1 кг) 29 грн (18 MDL) 0.89 EUR
- Помидоры (1 кг) 35 грн (22 MDL) 1.10 EUR
- Бананы (1 кг) 34 грн (22 MDL) 1.10 EUR
- Лук (1 кг) 11 грн (6.80 MDL) 0.34 EUR
- Говядина (1 кг) (или аналогичное красное мясо) 162 грн (102 MDL) 5.00 EUR
- Груши (1 кг) 26 грн (16 MDL) 0.80 EUR
- Огурец (1 кг) 19 грн. (12 MDL) 0.59 EUR
Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Молдовии
Средняя заработная плата (в евро):
Польша: 683
Чехия: 974
Германия: 2 162
Словакия: 1 143
Румыния: 1 183
Венгрия: 1 189
Болгария: 332
Молдова:422
Минимальная заработная плата (в евро):
Польша: 487
Чехия: 622
Германия: 437
Словакия: 605
Румыния: 500
Венгрия: 565 и для работников, что трудяться по специальности: 735
Болгария: 550
Молдова:125
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в евро):
Польша: 412
Чехия: 419
Германия: 612
Словакия: 486
Румыния: 233
Венгрия:455
Болгария: 280
Молдова:65
Цена картофеля (1 кг) в евро:
Польша: 0.3
Чехия: 0,58
Германия: 1,05
Словакия:0,78
Румыния: 0.48
Венгрия:0,58
Болгария: 0.56
Молдова:0,39
Цена молока (1 л) в евро:
Польша: 0.51
Чехия: 0,62
Германия: 0,9
Словакия: 0,69
Румыния: 0,96
Венгрия:0,49
Болгария: 1.11
Молдова:0,69
Цена подсолнечного масла (1 л) в евро:
Польша: 1,95
Чехия: 1,44
Германия: оливковое масло 0.5 л – 4,03
Словакия: 1,89
Румыния: 1,44
Венгрия:0,97
Болгария: 1.17
Молдова: 1,98
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