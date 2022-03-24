Зарплаты и стоимость жизни в Молдове в 2022 г

Зарплаты в Молдове и средние расходы на жизнь на 2022 год: все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Молдове и средние расходы на жизнь на 2022 год: все, что нужно знать беженцу из Украины

Молдова с населением около 2,6 миллионов человек приняла более 365 000 беженцев, более трети из которых остаются на ее территории.ТСН.ua подготовил материал, в котором рассказывает о зарплатах, ценах на продукты в Молдове и дает советы беженцам.

По данным ООН по состоянию на 22 марта 2022 года из Украины уже выехало более 3 489 000 беженцев. Границу с Молдовой пересекли более 365 000 украинцев.

Как въехать в Молдову из Украины

Въехать в Молдову можно через четыре КПП на границе с Одесской областью. Молдова приняла решение пускать украинцев без загранпаспортов и сертификатов вакцинации только на основании внутренних документов, идентифицирующих личность. Дети в сопровождении взрослых могут пересекать границу со свидетельством о рождении. Автомобили также будут пропускать без зеленых карт, которые владельцы авто должны будут купить в Молдове в течение 24 часов с момента пересечения границы.

Права, которые получают украинцы, прибывающие в Молдову:

Попросить убежище на любом пункте пересечения молдавской границы.

Граждане Украины смогут находиться в Республике Молдова не более 90 дней в течение 180-дневного периода без получения статуса беженца.

Работать в стране без получения права на временное пребывание

Куда обращаться, чтобы получить помощь украинским беженцам в Молдове?

Приют украинские беженцы могут попросить сразу после пересечения границы в любом отделении полиции или специально для этого созданных офисах Бюро Миграции и Приюта. Чтобы получить убежище, достаточно заполнить письменную форму.

Молдавские организации, которые помогают украинским беженцам.

Создан Единый центр кризисного управления по оказанию помощи украинским беженцам.

На портале DOPOMOGA.LIFE можно найти информацию о жилье, другие полезные советы.

По телефону 022 911 500 можно связаться с частной клиникой Pediatrica за медицинской помощью беженцам из Украины.

Какие зарплаты в Молдове?

Согласно данным Минфина средняя заработная плата в Молдове в 2021 году составляла 9044 молдавских леев (MDL), что в эквиваленте составляет 502 долларов, или 422 евро или 13 655 грн.

С 1 января 2022 г. в Молдове возросла минимальная заработная плата. Сейчас она составляет 3100 молдавских леев (MDL) в месяц (около 125 евро).

Как получить работу в Молдове

Чтобы работать в Молдове не нужно получать право на временное пребывание и обращаться в Бюро по миграции и убежищу. Для получения работы достаточно подписать индивидуальный трудовой договор с работодателем. Для этого нужно предоставить работодателю идентификационный номер, присвоенный при пересечении границы и копию удостоверения личности. Работодатель обязан в течение пяти дней с момента устройства украинца на работу сообщить об этом Национальному агентству занятости.

Где найти работу в Молдове?

Искать работу можно как на общих сайтах работы, где можно выбрать нужную страну, в том числе и Молдову, так и на отдельных сайтах Молдовы. Список основных сайтов для поиска работы в Молдове:

https://ru.jooble.org/

https://www.delucru.md/ru/jobs/chisinau/

https://reuscan.tamas.pp.ua/berda/jak-znajti-robotu-v-moldovi.html

https://www.rabota.md/ru/

Что касается заработных плат, то работодатели, в основном, не публикуют в объявлениях информацию о заработных платах. Просят присылать резюме и обсуждать заработную плату в частном порядке.

Сколько стоит аренда квартир в Молдове?

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Кишиневе составляет около 65 евро в месяц. В других районах страны можно найти и по 20-30 евро. Есть много предложений по сдаче комнат в квартирах, по поиску сожителя в комнату, цены очень разные. Последние тенденции на рынке жилья – собственники не вывешивают стоимость квартир в объявлениях и просят обращаться за этой информацией в частном порядке.

арнеда жилья в Молдове

Для тех у кого нет средств для оплаты жилья, в Молдове созданы центры размещения беженцев.

Более 70 центров временного размещения беженцев создано Национальным агентством социальной помощи по всей Молдове. 27 центров размещения находятся в Кишиневе. Федерация футбола Молдовы размещает и снабжает едой около 500 беженцев.

Мобильная связь и интернет в Молдове

Мобильный интернет и связь в Молдове представлены тремя операторами: Orange Moldova, Moldcell, Unite.

Услуги Orange выгодны, прежде всего, тем, что предлагают преимущества для звонков между клиентами внутри сети и специальный тариф для звонков на другие операторы сотовой связи. Unite – один из самых надежных операторов мобильной связи в стране, предлагающий своим клиентам услуги CDMA, 3G, LTE, а также мобильный интернет 3G и 4G+ со скоростью до 175 Мбит/с.

Транспорт в Молдове

Общественный транспорт в Кишиневе представлен автобусами, троллейбусами и маршрутками. Транспорт дешевый - как общественный, так и такси.

Цена на проезд в троллейбусе - 4 MDL (ок. €0,2). Платить нужно кондуктору. Карту-схему городских маршрутов можно посмотреть на сайте Fest.md. Часы работы троллейбусов: с 06:00 до 23:00. Автобусы и маршрутки дополняют троллейбусы по пригородным маршрутам. В часы пик автобусы всегда заполнены. Стоимость проезда на автобусе – 3 MDL (€0,15). Оплата производится только водителю, электронные проездные не предусмотрены. Маршруты работают с 06:00 до 21:00, интервал движения - один раз в 15 минут. Стоимость такси – в пределах евро, если ездить по центру. В городе не работают популярные сервисы Uber и Bolt, работает такси itaxi, которые можно вызвать через специальные приложения.

В Кишиневе функционируют три автостанции:

Северный автовокзал (Gara Auto de Nord), адрес: str. Calea Moşilor, 2/1 Chişinău;

Южный автовокзал (Gara Auto de Sud), адрес: Șoseaua Hînceşti 145, Chișinău;

Центральный автовокзал (Gara Centrala), адрес: Strada Mitropolit Varlaam 58, Chisinau.

Заказать билеты на международные автобусы можно на сайте Omio.

Полезные ссылки и контакты

0 800 015 27 — Горячая линия Бюро по миграции и убежищу (можно узнать количество мест в центрах для беженцев), для звонков из Молдовы;

+373 22 820 007 - Горячая линия Бюро по миграции и убежищу (можно узнать количество мест в центрах для беженцев), для звонков из Украины;

+373 22 259 717 - Пограничная полиция Республики Молдова, горячая линия;

+373 22 58 22 84 - Посольство Украины в Кишиневе;

+373 605 748 48 - Центр адвокатов по миграции;

Министерство внутренних дел в Молдове;

Помощь беженцам в Молдове;

Работа для беженцев;

Бесплатные обеды в Молдове для беженцев.

Средние цены на продукты в Молдове

Бутылка или коробка с молоком (1 литр): 22 грн (14 MDL) 0.69 EUR

Популярный желтый сыр (1 кг): 184 грн (115 MDL) 5,68 EUR

Колбаса (1 кг): 232 грн (145 MDL) 7.20 EUR

Вода (0,33 л бутылка) 13 грн (8.40 MDL) 0,42 EUR

Кофе эспрессо 26 грн (16 MDL) 0,79 EUR

Чизбургер (фастфуд) 39 грн (25 MDL) 1,24 EUR

Свежий белый хлеб (500 г) 10 грн (6.50 MDL) 0.32 EUR

Яйца (12 штук) 41 грн (26 MDL) 1.30 EUR

Куриная грудка (1 кг) 110 грн (69 MDL) 3.40 EUR

Яблоки (1 кг) 22 грн (14 MDL) 0.67 EUR

Картофель (1 кг) 12 грн (7.50 MDL) 0.37 EUR

Салат (1 головка) 25 грн (16 MDL) 0.79 EUR

Рис белый (1 кг) 29 грн (18 MDL) 0.89 EUR

Помидоры (1 кг) 35 грн (22 MDL) 1.10 EUR

Бананы (1 кг) 34 грн (22 MDL) 1.10 EUR

Лук (1 кг) 11 грн (6.80 MDL) 0.34 EUR

Говядина (1 кг) (или аналогичное красное мясо) 162 грн (102 MDL) 5.00 EUR

Груши (1 кг) 26 грн (16 MDL) 0.80 EUR

Огурец (1 кг) 19 грн. (12 MDL) 0.59 EUR

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Молдовии

Средняя заработная плата (в евро):

Польша: 683

Чехия: 974

Германия: 2 162

Словакия: 1 143

Румыния: 1 183

Венгрия: 1 189

Болгария: 332

Молдова:422

Минимальная заработная плата (в евро):

Польша: 487

Чехия: 622

Германия: 437

Словакия: 605

Румыния: 500

Венгрия: 565 и для работников, что трудяться по специальности: 735

Болгария: 550

Молдова:125

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в евро):

Польша: 412

Чехия: 419

Германия: 612

Словакия: 486

Румыния: 233

Венгрия:455

Болгария: 280

Молдова:65

Цена картофеля (1 кг) в евро:

Польша: 0.3

Чехия: 0,58

Германия: 1,05

Словакия:0,78

Румыния: 0.48

Венгрия:0,58

Болгария: 0.56

Молдова:0,39

Цена молока (1 л) в евро:

Польша: 0.51

Чехия: 0,62

Германия: 0,9

Словакия: 0,69

Румыния: 0,96

Венгрия:0,49

Болгария: 1.11

Молдова:0,69

Цена подсолнечного масла (1 л) в евро:

Польша: 1,95

Чехия: 1,44

Германия: оливковое масло 0.5 л – 4,03

Словакия: 1,89

Румыния: 1,44

Венгрия:0,97

Болгария: 1.17

Молдова: 1,98

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