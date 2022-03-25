Зарплаты в Швейцарии и средние расходы на жизнь в 2022 году: все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Швейцарии и средние расходы на жизнь в 2022 году: все, что нужно знать беженцу из Украины

С начала войны более 11 000 украинцев выехали в Швейцарию и обратились к швейцарским властям в поисках защиты. О возможностях и перспективах жизни в Швейцарии разбирался ТСН.ua.

Условия пребывания украинцев в Швейцарии

С 4 марта 2022 года Европейский союз принял директиву о временной защите беженцев. В рамках этой директивы власти Швейцарии предоставляют украинцам, которые ищут убежища в этой стране специального статуса «S». Кроме граждан Украины, этот статус могут получить граждане других стран, которой бегут от войны. Чтобы получить этот статус, они должны иметь вид на жительство в Украине и подтверждение невозможности вернуться в страну их происхождения. Кроме того, статус S не будет предоставляться тем, кто уже получил статус защиты в других странах ЕС.

Чтобы получить статус S для временного пребывания в Швейцаре необходимо зарегистрироваться в Федеральном центре с предоставлением убежища в течение 90 дней (максимум).

Фактически статус "S" - это вид на проживание, дающий право на проживание, работу и обучение детей на территории Швейцарии. Он позволяет беженцам проживать на территории Швейцарии или стран Шенгенской зоны в течение 90 дней с возможностью дальнейшего продления этого срока. При этом украинцам не нужно просить политического убежища и подтверждать его. Беженцы будут иметь право на убежище и медицинское обслуживание, трудоустройство, смогут получать социальные льготы, смогут привезти и свои семьи. А тем, кто на протяжении 5 лет, тем, кто не сможет вернуться на родину, будет выдано разрешение на проживание категории В.

По словам министра юстиции страны Карины Келлер-Зуттер от 50 до 60 тыс. украинцев намерены искать убежище в Швейцарии. Государственный комитет Швейцарии по миграции (SEM) ввел онлайн-регистрацию для украинских беженцев. Официальная информация на украинском на сайте миграционной службы sem.admin.ch.

Как зарегистрироваться на статус "S"

Нужно заполнить простую анкету, которая размещена по ссылке и отправить ее по электронной почте на anmeldung_ukraine@sem.admin.ch или обычной почтой по адресу, указанному в анкете. В анкете должны быть указаны координаты принимающей в Швейцарии стороны. После этого вы получите на свой email подтверждение вашего запроса и впоследствии дату и время записи на регистрацию для получения пермита S. Видео разъяснения и комментарии к закону о предоставлении статуса защиты категории S здесь: youtube.

Пересечение границы с животными

В исключительных случаях в Швейцарию можно приезжать за собаками и котами. Информацию о процедуре такой перевозки можно найти здесь. Предварительно необходимо заполнить форму.

Что получают украинцы в Швейцарии

По словам министра юстиции страны Карины Келлер-Зуттер, Швейцария выделила для беженцев из Украины 5000 мест, остальные беженцы, а это по предварительным расчетам 45 000 беженцев, должны быть размещены у частных лиц.

Беженцам из Украины планируется оказывать финансовую помощь в размере 1500 франков в месяц.

Лица со статусом защиты S получают социальную помощь от кантона (области). Они могут работать (включая самозанятость) без периода ожидания. Дети смогут посещать школу.

Какие зарплаты в Швейцарии

По информации Федерального бюро статистики, средняя заработная плата в Швейцарии в 2022 году составляла 6 502 франков в месяц до уплаты налогов или 6 990 долларов. При этом женщины получают на 12% меньше мужчин - 6 011 франков или 6 830 долларов соответственно. В таких городах, как Женева или Цюрих, можно заработать и больше.

Уровень оплаты труда, нормы рабочего времени, гарантированный отпуск и другие условия профессиональной деятельности соглашаются между работником и представителем компании при найме на работу. В стране работают коллективные трудовые договоры между профсоюзами и федерацией работодателей, утверждающие минимальный размер оплаты труда и другие аспекты трудоустройства.

Большинство коллективных договоров содержат положения о том, что минимальная заработная плата в Швейцарии в 2022 году до выплаты налогов должна быть в пределах 2800-5300 швейцарских франков (или 3010-5070 долларов) в месяц для квалифицированных специалистов и 2200-420 4515 долларов для работников без квалификации.

Минимальная заработная плата в Швейцарии (франков в час) следующая:

Неквалифицированные рабочие – 18,9

Неквалифицированные рабочие с опытом трудовой деятельности свыше 4 лет т – 20,75

Квалифицированные специалисты с дипломом швейцарского вуза или с не менее чем 3-летним профессиональным образованием – 22,85.

Налоги в Швейцарии

В каждом регионе ставки налогов и фискальное законодательство отличаются. К примеру в Женеве максимальная ставка подоходного налога составляет 19%, в Цюрихе – 13%.

Как получить работу в Швейцарии

После получения вида на жительство S вы получаете право на работу в Швейцарии (включая самозанятость).

Также украинцы получают возможность работать на себя (аналог ФЛП в Украине).

Сайты и каналы поиска работы в Швейцарии:

jobs.ch;

LinkedIn

Telegram канал jobforukrainians;

job_sw_ukrainians;

adeccojobsforukraine.com;

https://layboard.com/vakansii/shveicariya;

https://eurojobmarket.com/index.php?page=search&sCountry=CH;

https://24ru.com/rabota-switzerland;

https://www.eurabota.ua/jobs-in/switzerland/jobs-offered;

https://amountwork.com/rabota/in/shveytsariya;

https://flagma.ch/ru/vacancies/page-1/

Средняя зарплата для вакансий без квалификации составляет около 3000 евро. Как видно из объявлений, некоторые работодатели предлагают и оформление рабочей визы.

Как найти жилье в Швейцарии

Для аренды жилья в Швейцарии на длительный срок не нужно иметь вид на жительство. Несмотря на это, вы можете столкнуться с тем, что при отсутствии вида на жительство вам могут неохотно сдавать жилье в аренду или просить оплату вперед на полгода-год. Это касается и лиц без постоянного места работы. Арендодатель предложит подписать контракт, при подписании контракта, не забудьте проверить, включены ли коммунальные и другие дополнительные платежи в объявленную плату. Будьте готовы к тому, что спрос на жилье в Швейцарии значительно выше предложения, а также жилье на длительный срок часто сдается без мебели.

Стоимость аренды жилья зависит и от кантона (области), где вы собираетесь арендовать квадратные метры. В среднем будьте готовы потратить не менее 1000 € на жилье в месяц. Однокомнатные квартиры в центре таких крупных городов как Цюрих, Женева, могут стоить 2000-3000 франков (€1800-2740) в среднем в месяц.

Ниже сравнение цен на жилье в зависимости от кантона (цены приблизительные и указанные за месяц):

Цуг - 3600 €;

Швиц - 1300-2000 €;

Лугано - 1930-3000 €;

Невшатель - 550-650 €;

Базель-Штадт - 1650 €;

Тичино - 2200-2300 €;

Вале - 800-1000 €;

Граубюнден - 2000-2500 €;

Фрибур - 500-600€;

Тургау - 1500-2000 €

Сайты, где можно найти платное жилье:

Агрегатор поиска аренды и приобретения собственного жилья: comparis.ch/immobilien

immomapper.ch

flatfox.ch

immoscout24.ch.

Жилье можно нанять через агента, но будет стоить немалой комиссии, кроме того сам осмотр жилья тоже может стоить денег. Лучше, экономнее воспользоваться социальными сетями при поиске жилья – там вы сможете сами создать свое объявление, которое увидят арендодатели.

Для тех, у кого нет средств на аренду жилья, можно обратиться в один из центров беженцев или попытаться найти жилье на одном из следующих ресурсов:

Сеть хостелов Youthhostel предлагает бесплатное пребывание до 3 ночей. Можно обратиться по телефону в конкретный хостел в городе, где вы находитесь. Служба бронирования: +41 443601414.

Мобильный интернет и связь в Швейцарии

Swisscom предоставляет бесплатные семь карты для беженцев. О безлимитном интернете и звонках можно узнать здесь: swisscom.ch. Предложение доступно до конца августа.

Платный мобильный интернет в стране представлен следующими операторами:

OrtelMobile – цена пакета на 30 дней 20 евро. 750 МБ мобильного интернета в Швейцарии и во всех странах;

Orange - 1 евро за каждые 60 минут звонков, 1евро за каждые 100Mb Интернета;

Vodafone за 3 евро в день, 500Mb быстрого интернета.

Транспорт в Швейцарии

Для поиска маршрута используйте официальный сайт швейцарской железной дороги. Почти все страны ЕС предоставляют возможность бесплатного проезда их территорией ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ или ТРАНЗИТОМ.

Обратите внимание, что в некоторых странах все равно нужно оформлять билет (деньги за него не возьмут) на конкретное место в вагоне или автобусе.

Беженцам из Украины разрешено бесплатно пользоваться общественным транспортом до 31 мая 2022 Детали: https://www.allianceswisspass.ch/ukraine. Для этого с собой необходимо иметь одно из следующего:

ID-карта статуса S

Временная идентификационная карта, действительная до получения окончательной идентификационной карты S

Заявление о временной защите S (Подтверждение о подаче на этот статус).

Если вы не зарегистрировались на статус S, вы можете проехать один раз до места назначения (центр беженцев/жилье) или транзитом через территорию Швейцарии.

Швейцарская федеральная железнодорожная компания анонсировала бесплатную перевозку граждан Украины. Для получения билетов достаточно украинского паспорта. Предложение будет действовать до последующего сообщения.

Куда обращаться украинцам за помощью в Швейцарии?

https://www.refugeecouncil.ch - информация о жилье для украинцев, выехавших в Швейцарию

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html - актуальная информация Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии. Как получить защитный статус S, другая актуальная для украинских беженцев информация.

https://swiss-ukrainian.ch/en/- Украинское Общество в Швейцарии занимается вопросами гуманитарной помощи, собирает средства на медикаменты и другие вещи.

https://www.lphr.org/en/info-flucht/ - информация об убежище для украинцев.

Средние цены на продукты в Швейцарии в 2022 году

Хлеб (500 гр) – 2,84 Fr или 2,8 евро;

Молоко (1 литр) – 1,59 Fr или 1,55 евро;

Яйца (12 шт.) – 5,72 Fr или 5,59 евро;

Куриная грудка (1 кг) – 24,97 Fr или 24,39 евро;

Картофель (1 кг) – 2,48 Fr или 2,77 евро;

Швейцарский сыр (1 кг) – 23,26 Fr или 22,72 евро;

Бананы (1 кг) – 2,77 Fr или 2,71 евро;

Яблоки (1 кг) – 3,89 Fr или 3,80 евро;

Молоко (литр) – 1,6 Fr или 1,56 евро;

Масло (литр) – 4,75 Fr или 4,7 евро.

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Молдове и Швейцарии

Средняя заработная плата (в евро):

Польша: 683;

Чехия: 974;

Германия: 2 162;

Словакия: 1 143;

Румыния: 1 183;

Венгрия: 1 189;

Болгария: 332;

Молдова: 422;

Швейцария: 6 352.

Минимальная заработная плата (в евро):

Польша: 487;

Чехия: 622;

Германия: 437;

Словакия: 605;

Румыния: 500;

Венгрия: 565, для профессиональных работников: 735;

Болгария: 550;

Молдова:125;

Швейцария: для неквалифицированных работников 2735-5177, для квалифицированных - 2310-4411.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в евро):

Польша: 412;

Чехия: 419;

Германия: 612;

Словакия: 486;

Румыния: 233;

Венгрия: 455;

Болгария: 280;

Молдова: 65;

Швейцария: 977;

Цена картофеля (1 кг) в евро:

Польша: 0,3;

Чехия: 0,58;

Германия: 1,05;

Словакия: 0,78;

Румыния: 0.48;

Венгрия: 0,58;

Болгария: 0.\,56;

Молдова: 0,39;

Щвейцария: 2,77;

Цена молока (1 л) в евро:

Польша: 0,51;

Чехия: 0,62;

Германия: 0,9;

Словакия: 0,69;

Румыния: 0,96;

Венгрия: 0,49;

Болгария: 1,11;

Молдова: 0,69;

Швейцария: 1,56

Цена подсолнечного масла (1 л) в евро:

Польша: 1,95;

Чехия: 1,44;

Германия: оливковое масло 0,5 л – 4,03;

Словакия: 1,89;

Румыния: 1,44;

Венгрия: 0,97;

Болгария: 1,17;

Молдова: 1,98;

Швейцария: 4,7.

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