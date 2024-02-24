Зарплаты военных — до 200 тысяч гривен: министр финансов объяснил, реально ли это

Всё зависит от внутренних возможностей для реализации таких планов.

Министр финансов Сергей Марченко заверил, что на нужды ВСУ средства непременно найдутся. В частности, и на поднятие денежного обеспечения военных на передовой до 200 тысяч гривен.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

“Мы всегда ищем возможности. Как вы знаете, в 2022 году мы несколько раз меняли бюджет, увеличивая расходы на сектор безопасности и обороны. И в 2023 году – минимум 3 раза были дополнительные [изменения]”, — сказал министр.

При этом Марченко отметил, что все зависит от внутренних возможностей для реализации таких планов.

"Мы делаем все возможное, чтобы такие средства у нас были. Поэтому все расходы, которые будут нуждаться в наших военных – мы будем искать", — заверил он.

Напомним, 21 февраля на встрече с парламентской фракцией партии "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский инициировал значительное повышение заработной платы некоторым находящимся на фронте украинским военным. В частности, говорилось, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 гривен.

Читайте также: