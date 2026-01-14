Зарплаты военных шли на азартные игры: ГБР разоблачило финансиста бригады ВСУ

Чиновник боевой бригады присвоил миллионы и самовольно покинул часть / © Государственное бюро расследований

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали руководителя финансово-экономической службы одной из боевых бригад, выполняющей задачи в Запорожском направлении. Чиновника подозревают в присвоении средств, предназначенных для выплаты денежного довольствия военнослужащим.

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов фигурант манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карт бойцов. Это позволило ему незаконно завладеть 9,7 млн. грн., часть из которых он потратил на азартные игры.

Для реализации схемы должностное лицо открыло 14 банковских счетов в различных финансовых учреждениях. Он менял реквизиты зарплатных карт военнослужащих, направляя выплаты на собственные счета, а также вносил в финансовую документацию данные об уже уволенных со службы лиц, продолжая получать за них деньги. Чтобы скрыть хищение, корректировал суммы выплат и финансовую отчетность, чтобы не вызвать подозрений у бойцов и командования.

В апреле 2025 года, опасаясь разоблачения, мужчина самовольно покинул воинскую часть и стал скрываться. С целью введения стражей порядка в заблуждение он отправил свой мобильный телефон за границу, имитируя выезд из Украины, продал имущество и автомобиль, приобрел другой транспорт и избегал маршрутов с камерами видеонаблюдения. При этом он оставался на территории Украины и постоянно менял место жительства.

Благодаря оперативным мероприятиям ГБР установило местонахождение подозреваемого и задержало его.

Фигуранту сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, и самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 12,5 млн гривен. Процессуальное руководство осуществляет Запорожская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили подполковника Нацгвардии, организовавшего незаконные боевые выплаты по 100 тысячам военнослужащим, которые находились не на фронте, а строили фортификации.