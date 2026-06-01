- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 681
- Время на прочтение
- 1 мин
Зарплаты военных существенно возрастут: нардеп рассказал, откуда Украина возьмет миллиарды на выплаты ВСУ
Николай Княжицкий заявил, что власти планируют существенно повысить выплаты для всех категорий военнослужащих, увеличив зарплаты пехотинцев на передовой в разы благодаря привлечению масштабной международной помощи.
В Украине анонсировано масштабное повышение зарплат для военнослужащих. Выплаты возрастут как для находящихся в тылу, так и для бойцов на передовой — для последних суммы могут увеличиться в разы.
Об этом заявил в интервью для Radio NV народный депутат фракции партии «Европейская солидарность», член Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий, комментируя финансовую составляющую мобилизационных процессов и привлечение международных средств.
По словам Княжицкого, власти уже задекларировали готовность к существенному пересмотру денежного довольствия армии. Речь идет о возможности использования части из нового масштабного пакета финансовой помощи (кредита, который фактически не придется возвращать) объемом в 90 миллиардов.
«Да, они обещают повышение достаточно существенное. Есть разница между разными зарплатами, они обещают повысить зарплаты всем — тем, кто в пехотных подразделениях на передовой, значительно в разы, тем, кто есть в тылу — тоже. Это должно быть ощутимо», — подчеркнул народный депутат.
Княжицкий подчеркнул, что у руководства государства уже есть четкое понимание, из каких источников будут финансироваться эти дополнительные расходы: «Они обещают повышение зарплаты и говорят, что знают, где на это взять средства. Это прозвучало».
Отметим, что вопрос финансовой мотивации и обеспечения военных остается одним из ключевых аспектов проведения мобилизационной кампании в Украине.
Ранее нардеп Богдан Кицак рассказал, кто из военных в Украине будет получать рекордные выплаты.