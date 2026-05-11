- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1999
- Время на прочтение
- 2 мин
Зарплаты военных в Украине вырастут: что предусматривает реформа
Украинским военным пересмотрят зарплаты: пехотинцам на передовой будут платить до 400 тысяч гривен в месяц.
В Украине начинают большую реформу выплат для военных: зарплаты поднимут и в тылу, и на передовой.
Об этом ранее говорилось в статье «Реформа мобилизации в Украине: что изменят в ТЦК, контрактах и зарплатах военных», опубликованной на TSN.ua.
Принцип справедливости и новые зарплаты военным
О запуске реформы сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, финальные детали планируют согласовать в мае, а первые результаты повышения выплат для солдат, сержантов и офицеров будут заметны уже в июне.
Суть реформы состоит в справедливом распределении денег, поэтому выплаты будут зависеть от опыта бойца, сложности его задач и качества работы командиров. Минимальная зарплата в тылу поднимется с 20 до 30 тысяч гривен. Выплаты командирам возрастут примерно вдвое. А для находящихся на передовой предусмотрены значительно большие суммы благодаря новой системе боевых доплат.
Специальные контракты для пехоты по формуле «10/20/40»
Наибольшую финансовую поддержку получат пехотинцы, выполняющие задачи на линии столкновения. По данным источников «Украинской правды», для них введут систему выплат за риск.
«10 тысяч в день за нахождение на позиции. 20 — за ударно-розыскные действия (возврат утраченных позиций, зачистка). 40 — за активные наступательные действия. В среднем пехотинец, регулярно выполняющий боевые задачи, будет получать 250-400 тысяч в месяц», — пояснили в источниках УП.
Контроль и предотвращение махинаций
Сообщается, что государство вводит лимит на максимальную сумму месячных выплат во избежание злоупотреблений. Деньги будут начисляться исключительно на основании приказов командиров и только после официального подтверждения, что боец действительно участвовал в боевых действиях.
Президент подчеркнул, что такой подход позволит усилить контрактную составляющую армии и обеспечить достойную поддержку тем, кто демонстрирует наивысшую эффективность на фронте.
Повышение зарплат военным — последние новости
Напомним, в Украине с июня стартует реформа армии. Владимир Зеленский анонсировал существенное повышение зарплат военным. Теперь зарплаты будут зависеть от боевого опыта и результатов. По словам президента, размер выплат должен напрямую зависеть от реального взноса каждого военного.
Также мы писали, что в Украине планируется ввести новую матрицу выплат и денежного довольствия для военных. В частности, базовая ежемесячная выплата для рядового состава может составить от 30 тысяч гривен.
К слову, реформа армии предполагает изменение подходов к комплектации подразделений Сил обороны Украины личным составом и управлению людьми.