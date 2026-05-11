Зарплаты военных в Украине вырастут: что предусматривает реформа

Зарплаты военных возрастут

Реклама

В Украине начинают большую реформу выплат для военных: зарплаты поднимут и в тылу, и на передовой.

Об этом ранее говорилось в статье «Реформа мобилизации в Украине: что изменят в ТЦК, контрактах и зарплатах военных», опубликованной на TSN.ua.

Принцип справедливости и новые зарплаты военным

О запуске реформы сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, финальные детали планируют согласовать в мае, а первые результаты повышения выплат для солдат, сержантов и офицеров будут заметны уже в июне.

Реклама

Суть реформы состоит в справедливом распределении денег, поэтому выплаты будут зависеть от опыта бойца, сложности его задач и качества работы командиров. Минимальная зарплата в тылу поднимется с 20 до 30 тысяч гривен. Выплаты командирам возрастут примерно вдвое. А для находящихся на передовой предусмотрены значительно большие суммы благодаря новой системе боевых доплат.

Специальные контракты для пехоты по формуле «10/20/40»

Наибольшую финансовую поддержку получат пехотинцы, выполняющие задачи на линии столкновения. По данным источников «Украинской правды», для них введут систему выплат за риск.

«10 тысяч в день за нахождение на позиции. 20 — за ударно-розыскные действия (возврат утраченных позиций, зачистка). 40 — за активные наступательные действия. В среднем пехотинец, регулярно выполняющий боевые задачи, будет получать 250-400 тысяч в месяц», — пояснили в источниках УП.

Контроль и предотвращение махинаций

Сообщается, что государство вводит лимит на максимальную сумму месячных выплат во избежание злоупотреблений. Деньги будут начисляться исключительно на основании приказов командиров и только после официального подтверждения, что боец действительно участвовал в боевых действиях.

Реклама

Президент подчеркнул, что такой подход позволит усилить контрактную составляющую армии и обеспечить достойную поддержку тем, кто демонстрирует наивысшую эффективность на фронте.

Повышение зарплат военным — последние новости

Напомним, в Украине с июня стартует реформа армии. Владимир Зеленский анонсировал существенное повышение зарплат военным. Теперь зарплаты будут зависеть от боевого опыта и результатов. По словам президента, размер выплат должен напрямую зависеть от реального взноса каждого военного.

Также мы писали, что в Украине планируется ввести новую матрицу выплат и денежного довольствия для военных. В частности, базовая ежемесячная выплата для рядового состава может составить от 30 тысяч гривен.

К слову, реформа армии предполагает изменение подходов к комплектации подразделений Сил обороны Украины личным составом и управлению людьми.

Реклама

Новости партнеров