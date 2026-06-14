Зарплаты военных возрастут: экономист назвал три сценария

Выплаты военным

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Существует три сценария увеличения выплат военным. Государство аккумулировало 170 миллиардов гривен, которые можно направить на повышение финансового обеспечения военнослужащих в течение года.

Об этом рассказал в интервью Новости.LIVE Маргарите Стецюк экономист Олег Устенко.

Первый вариант — все деньги равномерно распределяются на всю армию. Благодаря этому каждый военнослужащий, независимо от того, находится ли он на нуле или в Ужгороде, получит одинаковую ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч гривен.

Второй сценарий — это концентрация всех имеющихся средств исключительно на передовой. В таком случае дополнительные выплаты для первой линии фронта можно увеличить на 100 тысяч гривен ежемесячно. Однако военным в тылу не добавят ни копейки.

Третий подход — каждый военный в тылу получает базовое повышение на 10 тысяч гривен. Также бойцы первой линии получают еще 50 тысяч дополнительно. Таким образом, общий плюс к зарплате для передовой составит 60 тысяч гривен, а тыловые подразделения вместо 20 тысяч начнут получать 30 тысяч, что хотя бы уравняет их доходы со средними по государству.

Напомним, Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установление конкретных сроков службы.

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Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости.

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