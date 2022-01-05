Зарубил бывшую: в Черкасской области осудили мужчину, который жестоко убил женщину

Между бывшими супругами разгорелся скандал, завершившийся смертью.

К 7,5 годам лишения свободы приговорили жителя Звенигородского района Черниговской области, зарубившего бывшую жену.

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Об этом сегодня, 5 января, сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

Следствие установило, что обвиняемый 6 августа 2021 года во время совместного распития спиртных напитков поругался со своей бывшей женой у себя дома. Во время конфликта мужчина умышленно повалил пострадавшую на пол и стал бить ее руками по голове и туловищу, после чего несколько раз ударил ее лезвием топора в левую часть шеи. От полученных травм женщина скончалась.

Екатеринопольский районный суд Черкасской области признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Житель Звенигородского района осудили на 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.

В Павлограде жена уже второй год ждет результатов экспертизы эксгумированного тела мужа, чтобы доказать его убийство

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