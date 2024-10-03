Зарубил отчима и едва не убил мать: в Винницкой области парень устроил семейные разборки

Топором и ножом 23-летний парень до смерти избил отчима и едва не убил мать в Гайсине. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице возле одного из частных домовладений лежит мужчина в крови. В доме, где произошло преступление, полицейские обнаружили раненую женщину. Пострадавших 54 и 47 лет в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии, не приходя в сознание, мужчина умер", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен сын пострадавшей. Между ним, матерью и отчимом произошел конфликт на бытовой почве, во время которого фигурант нанес им тяжелые травмы, а затем скрылся.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника в течение часа.

Суд отправил злоумышленника под стражу в течение двух месяцев. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Киеве произошло убийство на АЗС. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве, завладении автомобилем, разбоях и хранении оружия.

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