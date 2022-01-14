Зарубил топором друга и избил мачеху: на Днепропетровщине мужчину отправили в тюрьму на 12 лет

Происшествие случилось во время застолья.
В Днепропетровской области на 12 лет тюрьмы осудили мужчину, который жестоко убил приятеля. Еще двух человек избил.
Об этом сообщили в прокуратуре области.
Как выяснилось, инцидент произошел, когда 36-летний мужчина пришел в гости к своим приятелям. Во время застолья между ними разгорелся конфликт, в результате которого мужчина топором зарубил гражданина, еще одному он нанес телесные повреждения.
Однако и на этом преступник не остановился. После всего он избил свою мачеху.
“Первомайской окружной прокуратурой доказана вина 36-летнего мужчины в совершении умышленного убийства приятеля, причинении телесных повреждений его брату и избиении своей мачехи. Приговором Павлоградского горрайонного суда он приговорен к 12 годам лишения свободы”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что во Львове разоблачили наркопритон, где задержали разыскиваемого в Одессе рецидивиста.
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