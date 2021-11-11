Зарубил топором и пытался сжечь тела: в Полтаве сын получил наказание за убийство родителей

Зарубил топором и пытался сжечь тела: в Полтаве сын получил наказание за убийство родителей

Мужчина совершил убийство и пытался замести следы.

В Полтавской области за жестокое убийство родителей судили мужчину. Он получил пожизненное заключение.

Об этом говорится в едином реестре судебных решений.

Так, 6 июля 2019 в селе Ковалевка Полтавского района обвиняемый находился дома со своими родителями. Он во флигеле поссорился с отцом, потом пошел в гараж, взял топор, подошел к отцу, который смотрел телевизор, и ударил его несколько раз в шею. Мужчина скончался на месте происшествия.

После совершенного обвиняемый пошел в комнату дома, где спала его мать, и также ударил женщину топором в шею и кухонным ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Затем мужчина поджег постель с телом матери и вернулся во флигель, где было тело отца и совершил поджог помещения.

Мужчину признали виновным по ч. 1, ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) УКУ.

В суде обвиняемый показания не давал, но и свою вину не отрицал.

По словам его сестры, брат часто проигрывал деньги в карты, а родителям приходилось возвращать его долги.

Напомним, что в Полтавской области мужчина совершил двойное убийство – отца убил, а мать еще живой облил бензином и поджег.

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