Зарубил топором и выбросил труп в колодец с мусором: в Кременчуге сын жестоко расправился с матерью

Зарубил топором и выбросил труп в колодец с мусором: в Кременчуге сын жестоко расправился с матерью

Убийца матери уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

В Кременчуге Полтавской области в колодце обнаружили тело 48-летней женщины, которую разыскивали несколько дней. убил женщину

Об этом сообщается на странице департамента уголовного розыска в Telegram.

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В полицию обратилась дочь потерпевшей, после того как ее мать перестала выходить на связь. Исчезновение было первым и очень подозрительным.

Следователи нашли тело 48-летней женщины в колодце на территории двора. Оно было забросано грудой мусора. Правоохранители установили, что в ночь на 5 августа сын убил свою мать, а после преступления сбросил тело и другие вещи в колодец.

Мужчина сознался в совершенном и рассказал, что причиной стала семейная ссора, во время которой он ударил женщину топором по голове. В результате полученных травм последняя погибла.

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Установлено, что 25-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных уголовных правонарушений.



В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, в Полтавской области 55-летний житель села Богдановка Кременчугского района забил до смерти пожилую мать металлическим тазом. Он нанес 84-летней женщине по меньшей мере пятнадцать смертельных ударов, а чтобы скрыть преступление — замазал кремом синяки на ее лице и выбросил запятнан кровью одежду со двора.

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