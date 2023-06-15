Зарубил топором женщину и ее сына: на Волыни мужчина совершил двойное убийство

После преступления он обокрал помещение убитых.

В Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина зарубил топором 66-летнюю женщину и ее 34-летнего сына, проживавших по соседству, а тела выбросил в колодец.

После совершения этого преступления он похитил из дома убитых бытовые вещи.

"Несмотря на обнаруженное в убийце психическое отклонение, эксперты констатировали, что он мог осознавать свои действия и руководить ими", — говорится в сообщении ведомства.

Следующие 13 лет мужчина будет отбывать наказание за решеткой, где ему будут оказывать амбулаторную психиатрическую помощь в принудительном порядке.

Напомним, в Запорожской области 23-летний парень во время ссоры жестоко убил беременную 19-летнюю знакомую, которая настаивала на отцовстве.

А в Полтавской области вынесли приговор 29-летнему мужчине, убившему женщину и знакомого. Злоумышленник рассказал обо всем своей матери. Однако женщина испугалась и сдала полиции.

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