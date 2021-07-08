Зарубил женщину и почти месяц скрывался: в Харьковской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
В Лозовой на Харковщине правоохранители задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве женщины. От правоохранителей он прятался несколько недель — все это время он был объявлен в государственный розыск.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
Как стало известно, происшествие случилось еще 13 июня в одной из квартир многоэтажки. Там правоохранители обнаружили тело 63-летней женщины со следами насильственной смерти. Во время следственных действий копы выяснили, что к убийству может быть причастен ранее неоднократно судимый 36-летний житель Кропивницкого.
Задержать подозреваемого правоохранителям удалось лишь 6 июля.
"Злоумышленник признался в совершении убийства 63-летней женщины. Как выяснилось, мужчина случайно познакомился с потерпевшей в Лозовой и жил в ее домовладении несколько суток. Во время конфликта злоумышленник ударил хозяйку квартиры семь раз топором по голове", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он может отправиться на срок до 15 лет.
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