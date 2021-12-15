Зарубил жену и задушил 1,5-месячную дочь: суд наказал мужчину, который на Буковине расправился с родными

Зарубил жену и задушил 1,5-месячную дочь: суд наказал мужчину, который на Буковине расправился с родными

Мужчина обжаловал решение в Верховном суде.

В с. Заволока Черновицкой области 29-летний мужчина сначала зарубил свою жену, а затем задушил 1,5-летнюю дочь. За это его приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщили в прокуратуре Черновицкой области.

По данным следствия, трагедия произошла 12 марта 2020 года. 39-летний мужчина из-за длительных неприязненных отношений сначала зарубил топором свою 36-летнюю жену, а затем веревкой задушил 1,5-месячного ребенка.

После расправ подозреваемый пытался совершить самоубийство, однако его спасли. Суды первой инстанции приговорили мужчину к пожизненному лишению свободы. В декабре 2021 г. этот приговор подтвердил и Верховный суд Украины.

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