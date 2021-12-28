Зарубили мать и застрелили сына: в Донецкой области двое мужчин убили и ограбили семью

Зарубили мать и застрелили сына: в Донецкой области двое мужчин убили и ограбили семью

Мужчины убили и ограбили частную предпринимательницу.

В Донецкой области правоохранители задержали двоих мужчин, совершивших двойное убийство. Они убили 49-летнюю женщину и ее 23-летнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

В Славянске в собственном доме нашли жестоко убитыми мать и ее сына. За довольно короткое время правоохранители обнаружили подозреваемых в убийстве — ими оказались двое жителей села Никополь Барвенковского района.

В полицию сообщение об убийстве поступило 23 декабря. На "102" позвонил по телефону знакомый семьи и сообщил, что окно их дома разбито, а на звонки ни женщина, ни ее сын не отвечают. В ходе осмотра территории домовладения правоохранители обнаружили тела 23-летнего парня и его 49-летней матери.

"Полицейские отрабатывали разные версии и мотивы убийства, один из которых – корыстный. Женщина была частным предпринимателем. Также были отработаны записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали автомобиль, на котором вероятные злоумышленники бежали с места преступления, и отследили их путь", — рассказали правоохранители. .

Подозреваемых быстро установили и задержали. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли оружие и ворованные ювелирные изделия.

Известно, что один из фигурантов работал у убитой женщины и решил ее ограбить, взяв на "дело" своего напарника. Мужчины приехали в дом женщины 20 декабря в масках, но одного из них она узнала.

"Чтобы не быть разоблаченным, мужчина ударил потерпевшую несколько раз по голове прикладом ружья и топором. После в доме застрелили его сына. От полученных травм парень и его мать скончались на месте. Нападавшие забрали из дома ювелирные украшения и деньги и скрылись", — рассказали. в полиции.

Злоумышленников обвиняют в умышленном убийстве двоих человек. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Харьковской области на охоте был застрелен известный хирург из Полтавы.

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