Зарубили топором: в Одесской области полиция разыскивает убийцу мужчины

Тело обнаружили в частном доме.

Тело 58-летнего мужчины с рублеными ранами лица обнаружили в селе Розовка Белгород-Днестровского района.

Как сообщили "Думской" в полиции, в частном доме обнаружили тело хозяина, а рядом — топор в крови.

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Скорее всего, в доме распивали алкоголь. Сейчас полиция выясняет причины смерти мужчины и разыскивает его убийцу.

Напомним, в Киеве во время ссоры сын гантелей убил свою мать. Полиция его задержала.

А в Борисполе 32-летний сын до смерти избил 50-летнего отца. По словам соседей, молодой человек и раньше поднимал руку на отца так, что тот даже лежал в больнице после избиения.

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