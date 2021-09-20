Зарубили топором: в Одесской области полиция разыскивает убийцу мужчины

Тело обнаружили в частном доме.
Тело 58-летнего мужчины с рублеными ранами лица обнаружили в селе Розовка Белгород-Днестровского района.
Как сообщили "Думской" в полиции, в частном доме обнаружили тело хозяина, а рядом — топор в крови.
Скорее всего, в доме распивали алкоголь. Сейчас полиция выясняет причины смерти мужчины и разыскивает его убийцу.
Напомним, в Киеве во время ссоры сын гантелей убил свою мать. Полиция его задержала.
А в Борисполе 32-летний сын до смерти избил 50-летнего отца. По словам соседей, молодой человек и раньше поднимал руку на отца так, что тот даже лежал в больнице после избиения.