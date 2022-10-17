"Зарядите телефоны": жителей Тернопольщины предупредили о возможных аварийных отключениях света

Жителям Тернопольщины рекомендовали зарядить мобильные телефоны из-за возможного отключения электроэнергии.
В Тернополе и области могут ввести аварийные отключения света из-за повреждений электросетей в соседних областях в результате ракетных обстрелов.
Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.
"Сегодня ударами ракет повреждено энергетическое оборудование электросетей в соседних областях. Сейчас могут быть аварийные отключения в Тернополе и области. На всякий случай зарядите телефоны. В соседних областях — аварийное отключение света", — сообщил он.
Ракетный обстрел Украины 17 октября
Российская армия 17 октября снова атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под вражеским огнем оказались гражданские здания и объекты инфраструктуры в разных регионах страны и Киеве.
Утром 17 октября россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях.
После утренней атаки днем Россия ракетами обстреляла Винницкую область. Произошло попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно, без жертв.
О звуках взрывов также сообщали на Тернопольщине и Хмельнитчине. Там, по предварительным данным, работали силы противовоздушной обороны.
Также российские ракеты летели в Киев, однако их всех сбили.
Читайте также: