Зарядная станция для дома: простая инструкция, которая поможет выбрать

Портативная зарядная станция – необходимая вещь в доме. Особенно когда каждый украинец постоянно сталкивается с почасовыми отключениями света. Читайте в материале ТСН.ua – как выбрать зарядную станцию для квартиры и дома.

Портативная зарядная станция – это мощный повербанк, который поможет одновременно заряжать пять и более устройств. Вы можете запитать ноутбуки, смартфоны, LED-лампы, роутеры, телевизоры, холодильники и даже газовые котлы. Однако выбрать зарядную станцию для квартиры или дома достаточно сложно. Ведь от вашего выбора будет зависеть стабильность работы домашней сети, ваш комфорт, безопасность использования и множество других факторов.

При поиске оптимальной модели нужно учитывать, что зарядные станции рассчитаны на разные условия эксплуатации и размещения, а еще могут иметь разное назначение. Поэтому если вы хотите узнать, как выбрать зарядную станцию, обращайте внимание на свои потребности.

Портативная зарядная станция: что это

Портативные зарядные станции можно назвать экологически чистым источником энергии, особенно если сравнивать их с электрогенераторами. Хотя последние и не нужно заряжать, а их мощность значительно выше (обычно ее может хватить на освещение квартиры и работы большинства приборов в доме). Однако зарядные станции не производят вредные выбросы во время работы (поэтому их можно использовать в квартире) и имеют на 30% более низкие эксплуатационные расходы, чем у стандартных генераторов.

Зарядную станцию следует заряжать. В зависимости от вида, это можно делать через розетку, солнечные панели или прикуриватель в автомобиле (обычно от сети станция заряжается до 80% мощности за 40 минут). Также можно подключить станцию к генератору. Время работы таких приборов зависит от того, что вы собираетесь заряжать. Несмотря на небольшие размеры зарядные станции имеют встроенную функцию ИБП (для обеспечения бесперебойного питания).

В чем преимущества портативной зарядной станции для дома

Надежная работа в помещении и в дороге – небольшая по своим размерам, она способна обеспечить возможность подзарядки большинства устройств (динамики, смартфон, ноутбук, холодильник и т.п.).

Наличие встроенной функции ИБП — в случае отключения электроэнергии (а это проблема номер один для украинцев сегодня) ваши устройства, подключенные к станции, будут непрерывно работать.

Есть портативные зарядные станции на солнечных батареях – они могут заряжаться от солнца и работать где угодно, даже на природе.

Долгое время автономной работы – производители встраивают в станции долговечные и безопасные батареи, которые могут обеспечить до 2500 циклов зарядки, пока достигнут 80% от начальной мощности.

Как выбрать зарядную станцию для квартиры и дома

Когда вы выбираете переносную зарядную станцию, нужно определиться, при каких обстоятельствах вы собираетесь использовать ее. Нужен ли вам прибор для кратковременной зарядки небольшого количества приборов, или вы хотите обеспечить бесперебойное электроснабжение при выключении электроэнергии. Дело в том, что для каждого случая требуется разный показатель мощности.

По этому критерию выделяют три вида зарядных станций:

маломощные – для зарядки устройств до 700 Вт (вы можете одновременно зарядить несколько смартфонов);

средней мощности – от 700 Вт до 2 кВт подойдут для того, чтобы зарядить кондиционер, холодильник, насос, бойлер и т.п.;

высокомощные — до 5 кВт, можно подключить все устройства в доме или квартире, а такие зарядные станции даже можно использовать для зарядки электроавтомобилей.

Кроме мощности, при выборе универсальной зарядной станции нужно обращать внимание и на другие критерии:

количество разъемов – если вы хотите обеспечить питание нескольких важных бытовых устройств при выключении электроэнергии, чем больше разъемов будет, тем лучше;

комплектация (адаптеры, которые есть в комплекте) — лучше, если их больше, а переходники и разъем солнечных панелей указывают, что можно по-разному заряжать саму станцию;

габариты, вес – легкая и компактная модель понадобится в будущем, когда вы пойдете с семьей или друзьями в поход на природу, но и в квартире небольшие виды легче использовать.

Портативные зарядные станции хороший вариант, когда выключили свет не на один-два часа, а в сутки или два. С их помощью вы обеспечите возможность заряжать важные устройства в доме. Однако стоит обратить внимание на стоимость – она сейчас немаленькая.