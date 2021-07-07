Заряжался и вспыхнул: в Хмельницком на заправке сгорел электромобиль

Подробности происшествия устанавливаются.
7 июля в Хмельницком электромобиль Nissan Leaf вспыхнул возле ТЦ "Оазис".
Как пишет издание Autogeek, что стало причиной возгорания — пока неизвестно.
Электромобиль выгорел почти полностью. Тушить его пришлось несколькими порошковыми огнетушителями.
Напомним, автомобиль новой модели Tesla загорелся на ходу с водителем за рулем. Адвокат потерпевшего водителя обратился к Tesla с просьбой отозвать все выпущенные на дороги Model S Plaid, поскольку они могут представлять угрозу для водителей.