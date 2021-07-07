Заряжался и вспыхнул: в Хмельницком на заправке сгорел электромобиль

Заряжался и вспыхнул: в Хмельницком на заправке сгорел электромобиль

Подробности происшествия устанавливаются.

7 июля в Хмельницком электромобиль Nissan Leaf вспыхнул возле ТЦ "Оазис".

Как пишет издание Autogeek, что стало причиной возгорания — пока неизвестно.

Электромобиль выгорел почти полностью. Тушить его пришлось несколькими порошковыми огнетушителями.

Напомним, автомобиль новой модели Tesla загорелся на ходу с водителем за рулем. Адвокат потерпевшего водителя обратился к Tesla с просьбой отозвать все выпущенные на дороги Model S Plaid, поскольку они могут представлять угрозу для водителей.

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