Заряжайте павербанки: жара испытывает украинскую энергосистему

Когда могут начаться отключения света / © Associated Press

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Поскольку Украину и Европу охватила аномальная жара, украинская энергосистема работает в напряженном режиме. Потребление электроэнергии резко возросло. Украинцев призывают готовиться к возможным отключениям и зарядить все павербанки.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Из-за жары украинская энергосистема работает в напряженном режиме

В частности, в Киеве каждые дополнительные +3 °C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на энергосистему. Существенное давление на сеть оказывают не только бытовые кондиционеры, но и мощные охлаждающие системы, которые используют в офисах, магазинах, крупных торговых центрах и на предприятиях.

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Помимо скачка потребления, экстремальная жара стала серьезным вызовом для критической инфраструктуры. Несмотря на то, что после зимних обстрелов специалистам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования, продолжается активный сезон ремонтов и восстановления.

Поэтому одна часть инфраструктуры временно выведена из эксплуатации, а другая — работает на грани своих технических возможностей.

«Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме», — пишет Коваленко.

Специалисты надеются пройти этот сложный период без введения существенных ограничений для потребителей. Но украинцев призывали подготовиться — зарядить гаджеты, подготовить павербанки и внимательно следить за официальными сообщениями энергетиков.

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Отключение света в Украине: сколько лет они будут продолжаться

Напомним, украинская энергосистема из-за значительных повреждений и истощения находится в крайне сложном состоянии. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, надежную работу сети пока невозможно гарантировать из-за нехватки резервов и угрозы новых ударов.

Даже при наличии всех ресурсов первоочередное восстановление будет продолжаться не менее трех лет, а полное возвращение в строй может растянуться на десятилетия. Наихудшая ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается в Киеве, Одессе, а также в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Несмотря на общую тяжелую ситуацию, существенных перебоев со светом этим летом не прогнозируют. В Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, в рамках которой два энергоблока уже находятся на техническом обслуживании.

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