Защищает на 94,1%: США отправили в Украину два млн доз COVID-вакцины Moderna

Вакцина от Moderna прибудет в Украину впервые.
США в пятницу, 16 июля, отправили в Украину два миллиона доз вакцины от COVID-19, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna.
Об этом сообщает Reuters.
Отправка осуществлена в рамках глобальной инициативы COVAX, направленной на равный доступ к препаратам от коронавируса.
Отмечается, что в выходные Вашингтон также планирует отправить 3,5 миллиона доз COVID-вакцины Moderna в Бангладеш.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал поступление американского препарата и пообещал увеличить темпы вакцинации украинцев.
"Мне еще надо поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы. Мы движемся в этом направлении", — высказался он.
Как сообщалось, вакцина от COVID-19 mRNA-1237, разработанная американской биотехнологической компанией Moderna, эффективна на 94,1%.