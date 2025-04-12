Защищал небо до последнего: что известно о пилоте F-16 Иванове, который стал Героем Украины

Павел Иванов / Фото: супруги Либеровые

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Молодой пилот Павел Иванов погиб в бою 12 апреля, защищая Украину.

До перехода на управление истребителем F-16, летчик совершил 130 боевых вылетов.

ТСН.ua собрал все, что известно о погибшем Герое.

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Погиб, защищая украинскую землю от врага

Командование Воздушных сил ВСУ в субботу, 12 апреля , сообщило о гибели 26-летнего летчика истребителя F-16 Павла Иванова. Пилот погиб во время выполнения боевого задания.

В ведомстве сообщили, что все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией.

«Пилоты F-16 ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам. Украинские пилоты работают и максимум человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них», — подчеркнули военные.

Президент отреагировал на гибель пилота

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и собратьям 26-летнего капитана Павла Иванова, погибшего во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла», — отметил президент.

Он также отметил, что сейчас выясняются все обстоятельства этой трагедии.

Зеленский подчеркнул, что вся украинская авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции.

"Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов", - добавил глава государства.

Командир Иванова поделился воспоминаниями о подопечном

Командир второй эскадрильи 299-й бригады тактической авиации ВСУ полковник Ростислав Лазаренко отметил, что Павел никогда не отказывался от боевых задач.

По его словам, к переучке на F-16, 26-летний пилот совершил 130 боевых вылетов.

Полковник Лазаренко вспомнил, как после первого учебного вылета Павла Иванова на F-16 призвал его «держать планку боевого штурмовика» и скорее возвращаться.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Павел не стоял в стороне, а «рвался в бой».

«Твоей смелости и решительности хватило бы на многих наших летчиков, которые, прикрываясь «не менее важной работой», оставались в стороне вместо того, чтобы подставить плечо и пойти на боевое задание», — отметил Лазаренко.

Как отметил полковник ВСУ, Иванов был сильным и надежным летчиком, который ни разу не подвел своих товарищей.

Ты был настоящим воином, человеком с большим сердцем. Но главное – ты был и навсегда останешься частью нашей боевой семьи – AFR. Сейчас переполняет боль утраты и горькая злоба. В уме много вопросов, но это потом. Сейчас время боли и скорби», — написал Лазаренко в Instagram.

Павлу Иванову присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" пилоту Павлу Иванову.

Соответствующий указ №232/2025 был опубликован на сайте Офиса президента.

«Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена „Золотая Звезда“ Иванову Павлу Ивановичу — майору (посмертно)», — говорится в документе.

В указе также указано, что Павел был удостоен награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение Украинскому народу.

Супруги Либеровых опубликовали фото Павла

Снимками погибшего Павла Иванова поделились известные украинские фотографы Влада и Константин Либеровы на своей странице в Instagram.

«Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо. Самое болезненное — помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на f-16. Все ликовали. Все это очень и очень больно», - говорится в подписи на фото.

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