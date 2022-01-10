Защищалась от нападающего: в Ровенской области из-за ревности погиб мужчина

Защищалась от нападающего: в Ровенской области из-за ревности погиб мужчина

Женщина утверждает, что она защищалась от нападающего.

В г. Вараш Ровенской области в воскресенье, 9 января, 44-летняя женщина убила 42-летнего мужчину, который приревновал ее.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Тело 42-летнего мужчины обнаружил его 58-летний сосед, вызвавший полицию. Правоохранители задержали подозреваемую. Она рассказала, что накануне супруги праздновали в компании друзей. Из-за того, что женщина вернулась позже мужчины, тот приревновал ее и начал душить. Чтобы защититься, она выхватила нож и ранила нападающего.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии. Подозреваемую задержали. Ей инкриминируется часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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