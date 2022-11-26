"Защищали Мариуполь, ЧАЭС и Змеиный": Украина освободила из плена еще 12 человек (фото)

Среди уволенных есть также гражданские.
В субботу, 26 ноября, стало известно об очередном обмене пленными. Удалось освободить еще 12 украинцев из российского плена.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак
Среди возвращенных: четверо бойцов ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из трое, а также трое гражданских — супруги и муж, считавшийся пропавшим без вести. Среди военных — два офицера, а также семь рядовых и сержантов.
По его словам, за последнюю неделю удалось вернуть 98 украинцев.
"Домой едут воины, которые защищали в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный. Работаем над увольнением всех наших людей. Не останавливаемся", — подчеркнул Ермак.
Как сообщалось, Министерство обороны России увеличило частоту обмена военнопленными. В американском Институте изучения войны считают, что так в Москве пытаются успокоить недовольство в информационном пространстве по предварительным неудачам договориться о возвращении российских военнопленных.
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