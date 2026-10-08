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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Защищался от бабушки: в Харькове сотрудник ТЦК толкнул пенсионерку, женщина в больнице (видео)

В Харькове работник ТЦК толкнул пенсионерку, женщину в больнице со сломанной ключицей.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Скандал в Харькове: военный ТЦК толкнул пенсионерку, женщина получила травмы

Скандал в Харькове: военный ТЦК толкнул пенсионерку, женщина получила травмы

В Харькове новый скандал с действиями работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Местные паблики распространили видео, как один из военнослужащих грубо толкнул бабушку на землю.

На кадрах видно, как около 10 человек в форме задерживают мужчину. Этому пытается помешать другой гражданский. Вдруг со двора поблизости выходит пенсионерка и пытается вмешаться в конфликт. Один из военных ТЦК грубо ее оттолкнул, в результате чего она упала на землю и осталась там лежать почти неподвижно.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

По данным местных пабликов, женщина упала и сломала ключицу. В настоящее время она находится в больнице.

Ответившие в ТЦК

Харьковский областной ТЦК и СП традиционно встал на защиту своих коллег. Там заверили, что руководство ОТЦК проверяет все обстоятельства произошедшего.

«Конфликт возник после того, как один из граждан начал вести себя агрессивно и напал на военнослужащих группы оповещения. Во время стычки военнослужащий, защищаясь, оттолкнул вмешавшуюся в конфликт женщину. В результате падения женщина получила травмы», — рассказали свою версию событий в военкомате.

Правоохранительные органы возбудили уголовное производство. Продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются происшествия.

Напомним, что Хмельницкому возле здания ТЦК вспыхнул стихийный митинг из-за возможного незаконного удержания 25-летнего студента дневной формы.

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