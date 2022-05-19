Защищался от ревнивца: в Константиновке взяли под стражу мужчину, зарезавшего своего знакомого

В Константиновке Донецкой области суд взял под стражу 38-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве на почве ревности.
Подозреваемый уже был судим за незаконное хранение наркотических средств.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Досудебное расследование установило, что 13 мая житель Константиновки пришел в гости к своему 33-летнему знакомому и вместе с ним выпивал алкогольные напитки. Во время застолья хозяин приревновал к гостю свою сожительницу и начал угрожать ему кухонным ножом.
Подозреваемый выбил нож у хозяина дома и ударил им пострадавшего в спину. Мужчина получил колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением легкого и умер на месте.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Никополе правоохранители задержали мужчину, который из-за ревности жестоко убил местного жителя.
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