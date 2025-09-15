ТСН в социальных сетях

Украина
301
1 мин

Защищая Украину, погиб артист Львовской оперы Дмитрий Пасечник: что о нем известно

Львовская опера сообщила о смерти своего артиста Пасечника, который защищал Украину.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Дмитрий Пасечник

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб выпускник Львовского национального университета имени Ивана Франко Дмитрий Пасечник.

О трагическом событии сообщили руководство и коллектив Львовской национальной оперы в Facebook.

Дмитрий Пасечник в 2018 году он поступил на факультет культуры и искусств по образовательной программе «Хореография» (уровень бакалавр). После успешного завершения бакалавриата в 2022 году продолжил обучение на магистратуре по той же специальности.

С октября 2024 года Дмитрий работал в балетной труппе Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, где проявил высокий профессиональный уровень и преданность искусству.

В июне 2025 года он добровольно вступил в Вооруженные силы Украины, участвуя в защите страны.

Коллеги и администрация театра выразили глубокие соболезнования семье и друзьям Дмитрия, подчеркнув его мужество, талант и вклад в художественное сообщество, которые останутся в памяти коллектива и зрителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронтепогиб актер-военный Андрей Синишин. С апреля 2025 года артист считался пропавшим без вести.

301
