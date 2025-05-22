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Защищая Украину, погиб чемпион по марафонскому бегу Петр Шукалович (фото)
С 2015 года марафонец Петр Шукалович защищал границы Украины.
Защищая Родинуот российской агрессии на фронте погиб Чемпион Украины по марафонскому бегу Петр Шукалович.
Об этом сообщил спортивный проект Race Project.
Он воевал в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» еще с 2015 года. Он был не только профессиональным военным, но и одним из самых ярких представителей украинского бега: неоднократный победитель соревнований, чемпион Украины по марафону, трехкратный победитель трейла «Могрица экотрейл».
Даже во время полномасштабной войны Петр оставался верен спорту. В 2024 году он присоединился к #RaceProject — инициативе, в рамках которой команда бегунов в формате эстафеты пыталась преодолеть марафонскую дистанцию на рекордном уровне.
«Моя профессия — защищать родную землю, но войну надо выигрывать не только на передовой. Мы можем это сделать, только постоянно напоминая, что она до сих пор продолжается», — говорил Шукалович в одном из интервью для проекта.
Еще со школьных лет он занимался легкой атлетикой: участвовал в забегах на 1500 и 3000 метров, соревновался в эстафетах. В #RaceProject согласился на сложную задачу — пробежать сразу 16 отрезков.
За последние два года Петр дважды был ранен, но каждый раз возвращался к боевым побратимам. У него остались жена — тоже военная — и маленькая дочь.
Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб чемпион-альпинист Тарас Цушко