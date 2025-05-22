Защищая Украину, погиб чемпион по марафонскому бегу Петр Шукалович (фото)

Марафонец Петр Шукалович

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Защищая Родинуот российской агрессии на фронте погиб Чемпион Украины по марафонскому бегу Петр Шукалович.

Об этом сообщил спортивный проект Race Project.

Он воевал в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» еще с 2015 года. Он был не только профессиональным военным, но и одним из самых ярких представителей украинского бега: неоднократный победитель соревнований, чемпион Украины по марафону, трехкратный победитель трейла «Могрица экотрейл».

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Даже во время полномасштабной войны Петр оставался верен спорту. В 2024 году он присоединился к #RaceProject — инициативе, в рамках которой команда бегунов в формате эстафеты пыталась преодолеть марафонскую дистанцию на рекордном уровне.

«Моя профессия — защищать родную землю, но войну надо выигрывать не только на передовой. Мы можем это сделать, только постоянно напоминая, что она до сих пор продолжается», — говорил Шукалович в одном из интервью для проекта.

Еще со школьных лет он занимался легкой атлетикой: участвовал в забегах на 1500 и 3000 метров, соревновался в эстафетах. В #RaceProject согласился на сложную задачу — пробежать сразу 16 отрезков.

За последние два года Петр дважды был ранен, но каждый раз возвращался к боевым побратимам. У него остались жена — тоже военная — и маленькая дочь.

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Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб чемпион-альпинист Тарас Цушко