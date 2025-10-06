Защищая Украину, погиб журналист Богдан Будай

Богдан Будай

Защищая Украину погиб бывший журналиствинницкого онлайн-медиа "Вежа" и лейтенант Вооруженных сил Украины Богдан Будай.

Об этом это сообщило Дитектор медиа.

Как сообщается, трагедия произошла 26 сентября 2025 г. Военный пал в районе выполнения служебных обязанностей.

Что о нем известно

Богдан родом из Кривого Рога, однако долгое время жил и работал в Виннице, где занимался журналистикой. В "Веже" его вспоминают как профессионального и ответственного сотрудника.

Редакция отметила, что за время работы он отличился "добросовестностью, настойчивостью, профессионализмом, человечностью и ответственностью".

После начала полномасштабной войны Будай мобилизовался. Служил в 144-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ. Сначала занимал должность офицера отделения коммуникаций, а затем стал офицером группы гражданско-военного сотрудничества.

Его любимая Юлия вспоминает, что Богдан был многогранным и отзывчивым человеком:

"Богдан - невероятный человек. Кто его знал, согласится. Он имел настолько широкий кругозор, так много способностей, такое тонкое чувство этого мира... Был очень умный, в свое время занимался литературными переводами, интересовался историей, играл на гитаре и еще много чего. Он всегда был готов прийти на помощь другим, а еще - очень любил животных, приютил и ухаживал на войне нескольких котиков, и даже в очень тяжелых ситуациях переживал, казалось, за них больше, чем за себя...".

Побратимы и сестры также называют Богдана человеком, который всегда поддерживал других:

"Он никогда не оставлял никого наедине с проблемами - будь то физическими или душевными. Если кому-то было трудно, Богдан всегда находил способ поддержать: подбадривал шуткой, подставлял плечо или просто молча садился рядом, чтобы ты не чувствовал себя одиноким".

