Защита энергетики и критической инфраструктуры от ударов РФ с неба: Зеленский провел заседание Ставки

Участники ставки также обсудили защиту прифронтовых территорий, портов Одесщины и инфраструктуры "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября провел заседание Ставки. Там обсудили подготовку к зиме и план защиты энергетики и критической инфраструктуры от ударов с неба.

Об этом президент сообщил в Telegram.

"Ставка. Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесщины и инфраструктуры "зернового коридора". Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме", — уточнил Зеленский.

Доклады делали премьер-министр, Министерство энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз", Генштаб.

"Все поручения розданы. Работа продолжается", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, местные власти и энергетические компании уже разработали графики отключения света в регионах Украины, их могут применять уже с 1 октября. Отключение электроэнергии может начаться с новыми атаками россиян.

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