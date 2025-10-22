Защита Харькова и Сумм: эксперт назвал ATACMS и Storm Shadow эффективнее Tomahawk

ВСУ нужны "средние" удары: почему ATACMS и Storm Shadow имеют приоритет над Tomahawk

Реклама

Силам обороны больше требуются ракеты ATACMS и Storm Shadow, чем американские «Томагавки».

Такое мнение высказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, передает «Громадське радіо».

Эксперт считает, что в 300-километровой зоне от линии фронта гораздо больше угроз для ВСУ, чем в российском тылу.

Реклама

«Я постоянно подчеркивал, что у нас есть глобальная проблема в 300-километровой зоне — это 9 российских аэродромов тактической авиации, которые используются для запуска вооружения вроде КАБов или ракет малой дальности. И около 11 пусковых площадок „Шахедов“. То есть условно говоря, у нас в 300-километровой зоне гораздо больше угроз, чем в российском тылу», — говорит Храпчинский.

Потому он призывает наращивать количество ударов средней дальности. Это уничтожило бы логистику и способности России наносить удары КАБами, дронами и ракетами малой дальности. Особенно это помогло бы обезопасить пограничные украинские области, в частности Харьковщину, Сумщину и Черниговщину.

«Более того, посмотрите, что враг делает, что мы увидели за эту неделю? Чернигов — „Ланцет“ по городу, Харьков — FPV дрон. То есть идея, которая была при освобождении Харьковской области, предполагала оттягивать российскую ствольную артиллерию для того, чтобы сделать невозможными удары по городу. А теперь по городу могут бить российские „Молнии“, FPV дроны и другие средства поражения. Те же „Ланцеты“ тоже долетают. То есть есть проблема в прифронтовой зоне. Как ее решить? Надо увеличить количество „мидл-страйк“ ударов (удары средней дальности — ред.), которые выбивали бы логистику и способности врага, например, продвигаться на линии боевого столкновения или наносить ущерб гражданскому населению», — сказал он.

По словам Храпчинского, поражать цели в глубине российской территории ВСУ способны и своими средствами. Кроме того, есть эффективные западные ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Реклама

«И если сравнивать «Томагавк», ATACMS или Storm Shadow, то все-таки лучше две последние», — резюмирует Храпчинский.

Напомним, что по итогам встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп отказался предоставлять Украине ракеты «Томагавк».