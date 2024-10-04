Защита и восстановление Сумщины: президент провел выездную Ставку в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную Ставку в Сумской области.

Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале.

"Два основных вопроса, которые в этом регионе, как и в других прифронтовых, тесно связаны, — это ПВО и энергетика. Заслушал доклад и.о. командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко и командующего Воздушным командованием "Схід" Ивана Теребухи относительно мер, которые ВВС принимают для усиления защиты именно Сумщины, других приграничных регионов и всего нашего государства", — сообщил президент.

Во время заседания Ставки министр энергетики Герман Галущенко доложил о работах по восстановлению электроснабжения в Сумах и громадах района, а также о мерах по дальнейшей защите энергетических объектов и подготовке к зимнему периоду.

"Также получил доклад главкома Александра Сырского. Ранее сегодня мы вместе посетили героическую 82-ю бригаду. На Ставке главком доложил об общей ситуации на фронте и самых сложных направлениях, о ходе Курской операции, поступлении техники и снарядов на фронт, комплектации бригад", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в Сумской области объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей. Это касается целого ряда громад региона из-за того, что ситуация в области ухудшается.

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