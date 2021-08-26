Защита или цензура: Герасимьюк объяснила, что мешает принять новый закон о СМИ

Защита или цензура: Герасимьюк объяснила, что мешает принять новый закон о СМИ

Ольга Герасимьюк убеждена, что новый проект закона направлен на защиту медиа

Новый законопроект о медиа вызвал резонанс в обществе. Мнения разделились: одни считают, что после принятия закона будут установлены четкие правила для всех, другие убеждены, что якобы речь идет о наступлении на свободу слова. Руководительница Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк рассказала о своем отношении к законопроекту.

Об этом она сказала в интервью "Укринформа".

Герасимьюк убеждена, что проект закона направлен на защиту медиа, ведь он, в частности, упрощает отношения лицензиатов с Нацсоветом.

"Самые большие претензии к нему касаются усиления Национального совета и регулирования Интернета, которое почему-то выдают за попытку забанить кого-то или заблокировать", — сказала она.

Руководительница Нацсовета обратила внимание, что все медиа нужно поставить в равные условия, ведь сейчас для Интернет-ресурсов нет ни какой регуляции.

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"В наше время все происходит именно в Интернете. И все медиа надо поставить в равные условия, потому что получается — одни действуют по законам Украины, а другим закон не писан, потому что его просто нет", — отмечает Герасимьюк.

По ее словам, законопроект о медиа поддерживают и Совет Европы, и Евросоюз.

Также руководительница Нацсовета напомнила, что медиа в Украине регулируются законом, принятым еще в 1993 году, с учетом тогдашних условий и обстоятельств, когда Интернета, по сути, не было.

Таким образом, именно вопрос о роли Национального совета и регулировании виртуального пространства стоят на пути принятия этого документа. Герасимьюк предположила, что проект закона будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в сентябре, однако "для этого нужна серьезная работа с парламентариями".

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