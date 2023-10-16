Защита Коломойского просила привлечь консула Израиля к следствию: адвокатам отказали

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского инициировали ходатайство в Бюро экономической безопасности Украины и просили привлечь для участия в следственных действиях уполномоченного консула Государства Израиль.

Об этом заявил адвокат Александр Лысак.

По словам Лысака, детективы настойчиво и, по мнению защиты, безосновательно отказывают в удовлетворении этого ходатайства.

"Мы получаем последовательные отказы в обеспечении встреч с женой клиента, привлечения консула, а самого клиента ни разу за время нахождения под стражей не допрашивали. Более того, последний отказ детективы предоставили фактически в тот же день обращение с ходатайством, что, по нашему мнению, свидетельствует о шаблонном отношении следствия к любым ходатайствам защиты», – заявляет адвокат.

Напомним, 6 октября Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского на уменьшение залога в 3,9 миллиарда гривен. Ранее, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн.

Однако в середине сентября бизнесмену сообщили о еще одном подозрении – в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка", после которого суд увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн грн.