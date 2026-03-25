Защита неба над Украиной: почему отправили специалистов ПВО на Ближний Восток - Игнат

Отправка специалистов ПВО на Ближний Восток не влияет на защиту неба над украинскими городами.

В этом заверил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии телеканалу «КИЇВ24».

По его словам, помощь, которую оказывает Украина партнерам на Ближнем Востоке, предоставляется без ущерба Силам обороны.

Юрий Игнат отметил необходимость объединяться перед общим врагом и отметил уникальный опыт Украины в применении беспилотных систем противовоздушной обороны, которого не имеет ни одна страна мира.

«У нас есть производители, которые делают одни из лучших, можно сказать, и одни из самых рациональных по стоимости средства ПВО, которые можно масштабировать в большом количестве и обеспечить противовоздушную оборону», — отметил спикер Воздушных сил.

Игнат отдельно сказал о достижениях украинских пилотов, которые на устаревших F-16 демонстрируют стопроцентное сбитие крылатых ракет.

«Поэтому опыт Украины бесценен, и поэтому мы должны работать с нашими пилотами в этих направлениях», — добавил он.

Атака дронов на города Украины

Напомним, 24 марта Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

Дроны атаковали Львов посреди дня. Произошли попадания в разных районах города. В частности, в историческом центре и на Сыхове. В результате атаки беспилотников возникли возгорания жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и проспекте Червоной Калины.

Кроме того, во время атаки был поврежден памятник национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря. Загорелись пристенные здания комплекса. Также от ударной волны Львовский органный зал получил повреждения.

После обстрела Львова Андрей Садовый сделал резкое заявление. В частности, мэр высказал замечания относительно эффективности средств противодействия вражеским дронам.

В результате вражеской атаки в Ивано-Франковске поврежден роддом.

В центре города погибли военный-нацгвардеец и его 15-летняя дочь, которые возвращались из областного перинатального центра.