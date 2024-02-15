Защита неба, польская граница и ситуация в Авдеевке: главное из обращения Зеленского

Украинский лидер обратился к украинцам из поезда по дороге на встречу с президентом Франции и канцлером Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность украинским защитникам неба, отразившим очередную российскую атаку, рассказал о предстоящих встречах с западными партнерами и о ситуации на польской границе.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в четверг, 15 февраля, которое записал в поезде по дороге на встречу с президентом Франции и канцлером Германии.

О ракетном ударе России

Зеленский напомнил, что этой ночью российские агрессоры применили более 20 ракет разных типов, значительная часть которых была уничтожена.

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“Я благодарю всех воинов Воздушных сил, всех наших зенитчиков, мобильные огневые группы. Благодарю каждого, кто обеспечивает эффективность ПВО и РЭБ. И скоро добавим еще силы нашей защите от российского террора”, — пообещал президент.

О международном сотрудничестве

Сегодня с участием главы государства состоялось несколько подготовительных совещаний перед запланированными "весомыми встречами с партнерами".

"Новые соглашения. Делаем все, чтобы они стали сильными для Украины и, уверен, именно так и будет. Создаем для нашего государства новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто здесь и сейчас, а реально долгосрочно. И это то, чего у Украины никогда не было, хотя было нужно всегда”, — подчеркнул президент.

О ситуации на границе с Польшей

Также состоялось совещание по пограничной ситуации с Польшей, на котором президент Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю срочно переговорить с польским коллегой.

“Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности того, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными", – отметил он.

Зеленский отметил необходимость защищать добрососедство и солидарность.

"Мы должны вместе с Польшей определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другому импорту из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских. И должны всегда договариваться между собой – украинцы и поляки, – чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашем пограничье против и экономики, и границ, и суверенитета каждого из нас”, — подчеркнул президент.

О поддержке бизнеса

В этот же день состоялась встреча президента с представителями украинского бизнеса в формате недавно созданного Совета по поддержке предпринимательства в условиях войны.

"Мы обсудили четкие вещи – то, что может дать больше уверенности бизнесу и государству. Мы все одинаково заинтересованы в росте нашей экономики, создании и сохранении наибольшего количества рабочих мест”, — сообщил Зеленский.

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По его словам, есть первый блок решений, которые будут предлагаться на рассмотрение Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", а затем — Верховной Раде и Кабинету Министров.

"Больше защиты для бизнеса от процессуальных нарушений и злоупотреблений. Больше возможностей поддержать "белый" бизнес и получить больше налогов. Добавить больше эффективности Бюро экономической безопасности. Таких задач достаточно. И все государственные институции в итоге должны быть перенастроены максимально на помощь экономическому росту. Временные пределы для решений тоже уже очерчены”, — проинформировал президент.

О ситуации в Авдеевке

Президент Зеленский выслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

“Ситуация на фронте – Авдеевка, восток в целом. Делаем максимум, чтобы у наших воинов и управленческой, и технологической возможности было достаточно, чтобы сохранить больше украинских жизней”, — заверил он.

Обращение Зеленского из поезда: Сейчас как раз на пути!

Напомним, ТСН.ua собрал все , что известно по состоянию вечер 15 февраля о ситуации в Авдеевке, которую в очередной раз пытаются захватить российские кафиры.

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