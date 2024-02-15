Защита неба, польская граница и ситуация в Авдеевке: главное из обращения Зеленского

Украинский лидер обратился к украинцам из поезда по дороге на встречу с президентом Франции и канцлером Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность украинским защитникам неба, отразившим очередную российскую атаку, рассказал о предстоящих встречах с западными партнерами и о ситуации на польской границе.
Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в четверг, 15 февраля, которое записал в поезде по дороге на встречу с президентом Франции и канцлером Германии.
О ракетном ударе России
Зеленский напомнил, что этой ночью российские агрессоры применили более 20 ракет разных типов, значительная часть которых была уничтожена.
“Я благодарю всех воинов Воздушных сил, всех наших зенитчиков, мобильные огневые группы. Благодарю каждого, кто обеспечивает эффективность ПВО и РЭБ. И скоро добавим еще силы нашей защите от российского террора”, — пообещал президент.
О международном сотрудничестве
Сегодня с участием главы государства состоялось несколько подготовительных совещаний перед запланированными "весомыми встречами с партнерами".
"Новые соглашения. Делаем все, чтобы они стали сильными для Украины и, уверен, именно так и будет. Создаем для нашего государства новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто здесь и сейчас, а реально долгосрочно. И это то, чего у Украины никогда не было, хотя было нужно всегда”, — подчеркнул президент.
О ситуации на границе с Польшей
Также состоялось совещание по пограничной ситуации с Польшей, на котором президент Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю срочно переговорить с польским коллегой.
“Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности того, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными", – отметил он.
Зеленский отметил необходимость защищать добрососедство и солидарность.
"Мы должны вместе с Польшей определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другому импорту из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских. И должны всегда договариваться между собой – украинцы и поляки, – чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашем пограничье против и экономики, и границ, и суверенитета каждого из нас”, — подчеркнул президент.
О поддержке бизнеса
В этот же день состоялась встреча президента с представителями украинского бизнеса в формате недавно созданного Совета по поддержке предпринимательства в условиях войны.
"Мы обсудили четкие вещи – то, что может дать больше уверенности бизнесу и государству. Мы все одинаково заинтересованы в росте нашей экономики, создании и сохранении наибольшего количества рабочих мест”, — сообщил Зеленский.
По его словам, есть первый блок решений, которые будут предлагаться на рассмотрение Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", а затем — Верховной Раде и Кабинету Министров.
"Больше защиты для бизнеса от процессуальных нарушений и злоупотреблений. Больше возможностей поддержать "белый" бизнес и получить больше налогов. Добавить больше эффективности Бюро экономической безопасности. Таких задач достаточно. И все государственные институции в итоге должны быть перенастроены максимально на помощь экономическому росту. Временные пределы для решений тоже уже очерчены”, — проинформировал президент.
О ситуации в Авдеевке
Президент Зеленский выслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
“Ситуация на фронте – Авдеевка, восток в целом. Делаем максимум, чтобы у наших воинов и управленческой, и технологической возможности было достаточно, чтобы сохранить больше украинских жизней”, — заверил он.
Напомним, ТСН.ua собрал все , что известно по состоянию вечер 15 февраля о ситуации в Авдеевке, которую в очередной раз пытаются захватить российские кафиры.
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