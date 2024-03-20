"Защита" от мобилизации: уклонисты в химкостюмах пытались бежать из Украины (видео)

За свои услуги делки просили по 5 300 долларов США с одного человека.

На Одесчине задержали группу лиц неподалеку от села Граденицы Беляевского района, которые в костюмах химической защиты пытались пересечь границу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Двое мужчин, они же организаторы, подыскивали потенциальных "клиентов", которые намеревались незаконно пересечь границу. Их они подвозили в одно из сел приграничной зоны и давали указания относительно их дальнейших действий. За свои услуги делки просили по 5 300 долларов США с каждого. Однако часть суммы – 1000 долларов США – "клиенты" должны были перечислять на криптокошелок", – рассказали пограничники.

Маршрут должен был проходить через Кучурганский лиман (водохранилище, которое Молдавская ГРЭС использует как охладитель и является источником загрязнения водоема – ред.), поэтому для этого "делки" экипировали уклонистов в заброды защитного костюма.

Двум организаторам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения. Относительно восьми путешественников составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

Напомним, в "Азове" предложили отправить за ухилянистами боевые бригады.

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