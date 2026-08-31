Защита от преследований: военным позволят сообщать о любых коррупционных схемах в ВСУ

Коррупция в армии / © Государственное бюро расследований

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Правительство приняло законопроект, разработанный Министерством обороны Украины, предусматривающий существенные изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины. Документ призван создать действенный механизм защиты разоблачителей коррупции среди военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

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Ранее нормы Дисциплинарного устава ограничивали возможности бойцов: военнослужащий имел право подавать обращение преимущественно о действиях или решениях, которые касались его лично — например, в случае нарушения его собственных прав или принятия незаконных решений командиром непосредственно к нему.

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Предлагаемые изменения кардинально меняют подход:

военнослужащие получат официальное право сообщать о каких-либо выявленных фактах коррупции в армии, даже если эти нарушения не затрагивают их лично;

законодательство будет гарантировать военную защиту от возможного преследования или давления со стороны руководства за раскрытие коррупционных схем.

Для того, чтобы новые нормы вступили в силу, законопроект должен пройти голосование в Верховной Раде Украины и получить подпись президента.

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