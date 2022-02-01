Защита от шантажа со стороны России: Украина и Польша построят общий газопровод

Защита от шантажа со стороны России: Украина и Польша построят общий газопровод

Строительство газопровода позволит увеличить объем поставляемого на Восток газа, заверил Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, будучи с официальным визитом в Киеве, встретился с украинским коллегой Денисом Шмигалем. В ходе переговоров они договорились о строительстве газопровода.

Об этом он сказал 1 февраля на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмигалем.

По словам польского премьера, строительство газопровода позволит увеличить объем поставляемого на Восток газа.

"Мы говорили (с премьером Украины Денисом Шмыгалем — ред.) о расширении пропускной способности с Запада на Восток, строительство газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в скором будущем", — рассказал Моравецкий.

Напомним, польская энергетическая компания PGNiG сообщила о покупке партии сжиженного природного газа (СПГ) в США для Украины. Газ отправят в украинскую границу для американо-украинской компании Energy Resources of Ukraine (ERU). Сотрудничество PGNiG и ERU началось в августе 2016 года. Тогда на рынок Украины была поставлена первая партия газа от польского концерна. В октябре 2021 года PGNiG Group в сотрудничестве с ERU осуществила первые в истории поставки нероссийского газа в Молдову.

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