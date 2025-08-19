Защита прав потребителей в Украине - что стоит знать о возврате товаров и жалобах

Супермаркет / © Pixabay

Во время покупок украинцы часто сталкиваются с недоразумениями по обмену, возврату и ценам. Закон «О защите прав потребителей» и Госпродпотребслужба обеспечивают правовую защиту граждан, помогая решать конфликты и контролировать действия продавцов.

Об этом пишет пресс-служба Киевского городского совета.

В случае нарушения прав граждане могут обратиться в Госпродпотребслужбу, отправив электронную жалобу, письмо по адресу ул. Б. Гринченко, 1, или позвонить на горячую линию Главного управления в Киеве: (044) 4869585.

Основные права потребителей

Возврат и обмен товаров

Покупатель имеет право вернуть или обменять непродовольственный товар в течение 14 дней после приобретения. Важно, чтобы товар не был в использовании, не поврежден, а товарный чек и ярлыки или пломбы сохранены. Некоторые магазины устанавливают продленный срок возврата — об этом стоит уточнять при покупке.

Некачественный товар

Если приобретенный товар оказался некачественным, его обязательно можно обменять или вернуть. Продавец не имеет права отказать в обмене, если он не может доказать, что повреждение возникло из-за покупателя. При обмене сохраняется стоимость товара на момент покупки, даже если цена выросла, или покупатель может выбрать другой товар из ассортимента с перерасчетом стоимости.

Товары, не подлежащие возврату и обмену

К таковым относятся: продовольственные товары, лекарственные препараты, средства гигиены, косметика и духи, белье, ткани, носки, чулки, детские мягкие и резиновые игрушки, некоторые ювелирные изделия, книги и журналы, парики и другие.

Повреждение товара в магазине

Если вы непреднамеренно разбили товар в магазине, продавец не имеет права заставлять вас оплатить его стоимость, если только это не будет доказано в суде. До момента покупки за сохранность товара отвечает владелец магазина.

Цена товара

Стоимость на ценнике должна совпадать со стоимостью в чеке. Если кассир просит заплатить больше, вы имеете право отказаться или потребовать возврата разницы. В случае нарушений можно оставить жалобу в Книге отзывов и предложений и обратиться в Госпродпотребслужбу.

Камеры хранения и обыск вещей

Продавцы и охранники не могут безосновательно заставлять сдавать вещи в камеру хранения. Сделать это можно только, если у вас есть аналогичный товар, который по правилам магазина запрещено приносить внутрь. Осмотр вещей возможен только с вашего согласия, а любое принуждение или запугивание — основание вызвать полицию.

Соблюдение этих правил позволяет покупателям защитить свои права, избежать конфликтов и обеспечить безопасные покупки. Если вы столкнулись с нарушениями, всегда можно обращаться в Госпродпотребслужбу или вызвать полицию в случае неправомерных действий продавцов или охранников.

