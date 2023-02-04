Защита Украины от тех, кто на стороне агрессора: Зеленский анонсировал юридические шаги по зачистке страны от агентов РФ

Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очистке Украины от тех, кто на стороне агрессора.

По словам Зеленского, есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.

Об этом президент сказал в вечернем обращении к украинцам 4 февраля.

"Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, в СНБО анонсировали "зачистку" страны от агентов России.

Как сообщалось, депутаты хотят лишить гражданства украинцев, получающих паспорта РФ.

Отметим, в Украине готовятся сдать экзамен для получения гражданства.