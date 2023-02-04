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Защита Украины от тех, кто на стороне агрессора: Зеленский анонсировал юридические шаги по зачистке страны от агентов РФ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Защита Украины от тех, кто на стороне агрессора: Зеленский анонсировал юридические шаги по зачистке страны от агентов РФ

Фото: Офис президента Украины

Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очистке Украины от тех, кто на стороне агрессора.

По словам Зеленского, есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.

Об этом президент сказал в вечернем обращении к украинцам 4 февраля.

"Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, в СНБО анонсировали "зачистку" страны от агентов России.

Как сообщалось, депутаты хотят лишить гражданства украинцев, получающих паспорта РФ.

Отметим, в Украине готовятся сдать экзамен для получения гражданства.

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Дата публикации
Просмотры
1326
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