Защитили объект критической инфраструктуры в Ровенской области: как три украинских военных сбили крылатую ракету

Речь идет о трех героинах, защитивших наше небо: история отваги и профессионализма

Точный выстрел, точная координация и радостные эмоции победы: министр обороны Руслан Умеров лично встретился с тремя невероятными защитницами, ставшими символом профессионализма и отваги.

Об этом он сообщил в информации в социальных сетях.

Их слаженная работа позволила защитить важный объект критической инфраструктуры в Ровенской области, сбив российскую крылатую ракету Х-101.

Видео этой боевой операции сняла старший солдат Ольга Максименко. Она обеспечивала видеофиксацию, которая стала не только доказательством успешного выполнения задачи, но и мотивирующим моментом для всех нас.

Старший солдат Валентина Стеблевец работала с планшетом, контролировала воздушную ситуацию и передавала ключевую информацию о цели. Ее точная координация стала залогом успеха.

А точный пуск с ПЗРК "Игла" выполнила солдат Наталья Грабарчук, ранее прошедшая два курса подготовки в учебном центре в Десне. Ее профессионализм и сосредоточенность доказали, что каждый момент подготовки имеет значение.

"Гордимся вами, вашей службой и вашей несгибаемостью! От имени Министерства обороны и всей Украины поблагодарил Ольгу, Валентину и Наталию за их преданность и смелость и вручил заслуженные награды Минобороны. Ваша работа защищает наше небо и приближает победу", — заявил министр.

С метким выстрелом Наталию поздравил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Солдат Наталья Грабарчук, армия и вся Украина гордятся вами. Спасибо за работу! Слава Украине", – написал он.

"Первый боевой пуск... Поразила! Эксвоспитательница детского сада, после учебной подготовки доказала, что в генах украинок заложены боевые навыки легендарных амазонок о которых упоминал Геродот вырисовывая Историю территории современной Украины", — поддержали военные пользователи соцсети в комментариях под видео.

Между тем Минобороны России заявило, что в ночь на 19 ноября ВСУ якобы нанесли удар по объекту на территории Брянской области, использовав шесть баллистических ракет ATACMS.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский не предоставил деталей относительно ситуации, однако отметил, что у Украины теперь будет больше возможностей для дальних ударов.

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