Защитили так защитили: россияне сбросили ФАБ-1500 на магазин Донецкой области (видео)

Российские войска в очередной раз решили "защитить" жителей Донбасса. Так, они с самолета сбросили ФАБ-1500 на магазин в Енакиево.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Россияне сбросили ФАБ-1500 на магазин Донбасса

Тотальная "защита" с 2014 года

Кадры обнародовали находившиеся на месте инцидента люди. К счастью, бомба не взорвалась.

"Удивительно, что она не взорвалась. А если бы произошел взрыв – были бы многочисленные жертвы и вся российская пропаганда визжала, что Украина бомбит Донбасс западным оружием", – отметил Казанский.

Он добавляет: примерно так и выглядит "защита Донбасса" в исполнении РФ с 2014 года.

Напомним, в Донецкой области украинские пограничники-зенитчики подвели российскую авиационную кассетную бомбу весом 250 кг.

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